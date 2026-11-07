Se conoció la versión de Mauro Icardi sobre el escándalo en “La casa de los sueños” que contradice a Wanda

En medio del episodio, que habría involucrado a una de las menores, Icardi terminó denunciado por lesiones en la Comisaría 4.ª de Tigre.

Además, las imágenes que trascendieron de la intervención policial dejaron al descubierto otro momento de tensión. En los registros se observa al delantero conversando con uno de los efectivos, vestido con un short y ojotas. Durante ese intercambio, se habría escuchado una contundente frase del futbolista: “Cuando están conmigo es mi responsabilidad, punto, y hay una orden del juez”.

Así, el enfrentamiento suma un nuevo elemento de controversia, con dos reconstrucciones diferentes sobre lo sucedido en “La casa de los sueños”. Mientras una versión sitúa el episodio durante la tarde, el relato atribuido al entorno de Mauro Icardi sostiene que todo habría comenzado varias horas antes, a las 10.20. Una diferencia que vuelve a poner la cronología de los hechos en el centro del escándalo del Wandagate.

Cómo fueron los tremendos cruces entre Wanda Nara y la China Suárez según el entorno de Mauro Icardi

El escándalo que sacudió a Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles sumó detalles cada vez más explosivos sobre lo ocurrido en la propiedad del futbolista. Entre los episodios de mayor tensión se destacó el feroz enfrentamiento verbal que habrían mantenido la conductora y la actriz.

Según reconstruyó el periodista Gustavo Méndez, las dos mujeres protagonizaron una acalorada discusión a los gritos, en la que intercambiaron fuertes acusaciones personales de distinto tenor, desde "sos una negra de mierd...", hasta "dejá de robar maridos". El cruce se habría producido en medio del clima de nerviosismo que ya reinaba en la vivienda desde que la mayor de las hermanas Nara llegó al lugar acompañada por su actual pareja, Martín Migueles.

Sin embargo, la pelea no habría quedado limitada al enfrentamiento entre ambas mujeres. De acuerdo con la información que dio a conocer el periodista, también se habría vivido un momento de extrema tensión entre Mauro Icardi y Martín Migueles, quienes estuvieron a punto de llegar a las manos en el ingreso de la propiedad.

El episodio habría ocurrido frente a la mirada de vecinos y con la presencia de efectivos policiales y personal de emergencias médicas, que se encontraban en el lugar.

“Casi se van a las manos”, aseguró Méndez al revelar este dato hasta ahora desconocido sobre el escandaloso episodio que tuvo lugar el viernes por la noche y que volvió a poner a los protagonistas en el centro de la escena mediática.