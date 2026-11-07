Imputaron a Santiago Peña y la fiscalía pidió la prisión preventiva por el caso Ueno Bank

La causa busca determinar las eventuales responsabilidades penales de los exfuncionarios en las operaciones bajo sospecha. La presentación fiscal constituye un avance procesal, aunque no implica que los acusados hayan sido declarados culpables.

Santiago Peña se abstuvo de declarar ante la Fiscalía

El expresidente llegó a la sede del Ministerio Público a bordo de un vehículo oscuro, acompañado por una reducida escolta policial, para comparecer ante los investigadores. Peña estuvo asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien había anticipado que la estrategia legal se centraría en rechazar la responsabilidad directa del exmandatario en las colocaciones financieras investigadas.

Sin embargo, durante la comparecencia, tanto Santiago Peña como Carlos Dagoberto Carvallo Spalding hicieron uso de su derecho a abstenerse de declarar ante los fiscales. La decisión de no responder preguntas forma parte de las garantías procesales de los investigados y no constituye, por sí misma, un reconocimiento de responsabilidad penal.

La presentación judicial generó expectativa en la capital paraguaya. Un pequeño grupo de ciudadanos se concentró en las inmediaciones de la Fiscalía para seguir la llegada del exjefe de Estado.

Por razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la audiencia. La comparecencia estaba prevista inicialmente en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), pero fue trasladada al edificio central de la Fiscalía General del Estado, ubicado en el microcentro de Asunción.

Cómo fue la destitución de Santiago Peña

La imputación se conoció en medio de una crisis institucional que tuvo su punto decisivo el viernes, cuando el Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. La resolución provocó su salida inmediata del Poder Ejecutivo y la pérdida de las inmunidades constitucionales asociadas al ejercicio de la Presidencia.

Tras la destitución, Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente de Paraguay, prestó juramento como nuevo presidente para completar el período constitucional previsto hasta 2028. La sucesión presidencial se desarrolló mientras avanzaban las actuaciones judiciales relacionadas con el caso Ueno Bank, que colocó bajo investigación a exautoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central.

Un hombre sostiene un cartel en el que exige frente al Ministerio Público que caiga "uno por uno" los responsables de la crisis del Ueno Bank. (Foto: REUTERS)

Qué puede pasar ahora con Santiago Peña tras la imputación

Con la presentación formal de los cargos, la causa ingresa en una nueva etapa judicial en la que deberán analizarse los elementos reunidos por el Ministerio Público. La investigación continuará con el objetivo de establecer si existieron conductas penalmente relevantes y cuál habría sido la participación de cada uno de los imputados.

La situación procesal de Peña y Carvallo Spalding dependerá de las próximas resoluciones judiciales, incluidas las eventuales medidas cautelares que correspondan. Mientras tanto, ambos mantienen la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa durante el procedimiento.