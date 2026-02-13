La dolorosa pérdida que conmocionó a Ivana Figueiras: "No puedo creer que..."

Ivana Figueiras atraviesa un momento de gran tristeza. La modelo y empresaria anunció en sus redes sociales la muerte de su abuelo, una figura fundamental en su vida y en su historia familiar.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Un presente personal luminoso se vio opacado por una noticia que golpeó fuerte a Ivana Figueiras.
Ivana Figueiras atraviesa un momento de gran tristeza. La modelo y empresaria anunció en sus redes sociales la muerte de su abuelo, una figura fundamental en su vida y en su historia familiar.
Con una serie de fotos que reflejan la unión de su familia, Ivana compartió un mensaje cargado de emoción y recuerdos. “Hoy te solté de este plano mi abuelito lindo. No puedo creer que llegó el día que nunca quise que llegue. Tengo mucha tristeza pero la felicidad de saber que no nos quedó nada pendiente”, comenzó escribiendo.
La empresaria destacó la intensidad de los momentos compartidos y la huella que dejó su abuelo en su vida: “Disfrutamos tanto pero tanto. Viviste una vida tan increíble e intensa que mereces descansar en paz. Por suerte te lo pude decir y sabía que iba a ser nuestra última charla. Fuiste el mejor abuelo y bisabuelo del mundo y yo creo que la mejor nieta”.
“Nos amamos con el alma… Marcaste mi infancia para siempre y eso no me lo olvido más. El abuelo más generoso del mundo entero y el más trasnochador ja”, continuó.
Para cerrar, expresó: “Hasta siempre abuelito mío. Te voy a amar siempre y recordar todos los días. Gracias por tanto. Hasta que nos volvamos a ver y me agarres la mano así de fuerte”.
La decisión de Ivana Figueiras de convocar nuevamente a la China Suárez como imagen de su línea de lencería generó un intenso debate en redes sociales. La empresaria y modelo habló en A la Tarde (América TV) y explicó por qué volvió a apostar por la actriz, pese a las críticas.
"Sabía que iba a traer polémica, obviamente. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón", reconoció Figueiras, dejando en claro que su elección responde a resultados concretos.
La empresaria fue más allá y sostuvo: "¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”.
En ese sentido, subrayó que su decisión es estrictamente profesional y que no corresponde juzgar la vida privada de quienes participan en sus campañas. “Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, afirmó con firmeza la pareja de Darío Cvitanich.
Lo que más la impactó, según contó, fue la violencia que observó en los comentarios en redes sociales: “Lo que a mí me sorprende la cantidad de odio, esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen. Hasta fotos de donde hay menores, viste cuando decís ya es un nivel... Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”.