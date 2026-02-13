La dolorosa pérdida que conmocionó a Ivana Figueiras: "No puedo creer que..."

Para cerrar, expresó: “Hasta siempre abuelito mío. Te voy a amar siempre y recordar todos los días. Gracias por tanto. Hasta que nos volvamos a ver y me agarres la mano así de fuerte”.

Qué dijo Ivana Figueiras tras las duras críticas por trabajar con la China Suárez

La decisión de Ivana Figueiras de convocar nuevamente a la China Suárez como imagen de su línea de lencería generó un intenso debate en redes sociales. La empresaria y modelo habló en A la Tarde (América TV) y explicó por qué volvió a apostar por la actriz, pese a las críticas.

"Sabía que iba a traer polémica, obviamente. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón", reconoció Figueiras, dejando en claro que su elección responde a resultados concretos.

La empresaria fue más allá y sostuvo: "¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”.

En ese sentido, subrayó que su decisión es estrictamente profesional y que no corresponde juzgar la vida privada de quienes participan en sus campañas. “Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, afirmó con firmeza la pareja de Darío Cvitanich.

Lo que más la impactó, según contó, fue la violencia que observó en los comentarios en redes sociales: “Lo que a mí me sorprende la cantidad de odio, esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen. Hasta fotos de donde hay menores, viste cuando decís ya es un nivel... Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”.