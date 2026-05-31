Solange volvió a Gran Hermano, lanzó una fuerte advertencia y las redes estallaron: "Vengo a..."

El Big, fiel a su estilo, le respondió con un mensaje que combinó advertencia y bienvenida: "Bueno, espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento".

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Qué dijo la gente sobre el regreso de Solange Abraham a Gran Hermano

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido y las redes sociales se llenaron de comentarios que reflejan la intensidad con la que los seguidores viven cada movimiento dentro de la casa.

Muchos celebraron su vuelta con entusiasmo y la señalaron como la chispa que necesitaba el reality: "Que se agarren las plantas, ella vino a jugar y hacerlos llorar. Revivió GH" y "Volvieron mis chicas, amo. Revivió Gran Hermano", fueron algunos de los mensajes que marcaron el tono festivo.

Otros, en cambio, criticaron duramente la decisión y apuntaron contra el formato y la jugadora: "Pasándose el reglamento por el oj... parte 38981017181, llaman de Países Bajos y dicen que mataron el formato" y "Detestable. El peor GH de la historia. Un asco todo, empezando por Sol y siguiendo por Cinzia".

La reacción también se dividió entre quienes ven a Solange como una estratega y quienes la consideran un problema para sus compañeros. "Jajajaja, ¡cómo entró, la amo! Sabe que todos le tienen bronca por agrandada y ella obvio que se cree mil", festejaron algunos, mientras que otros remarcaron el impacto en la convivencia: "No paran de cagarlo a Ema. Le ponen todo en contra" y "Andrea y Yipio explotan de odio".