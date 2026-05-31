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Solange volvió a Gran Hermano, lanzó una fuerte advertencia y las redes estallaron: "Vengo a..."

Solange Abraham volvió a la casa de Gran Hermano tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana y dejó en claro su estrategia.

31 may 2026, 23:53
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solange abrham
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Este domingo la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse con un movimiento inesperado. Tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, el reality abrió paso al regreso de Solange Abraham, una jugadora que no tardó en dejar en claro sus intenciones.

Después de saludar a sus compañeros, Solange se dirigió al confesionario y lanzó un mensaje directo a sus seguidores: "Quiero aprovechar para para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco".

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La joven no ocultó su estrategia y fue tajante: "Y me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia, 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud. 100 por ciento estrategia".

Consciente de la polémica que puede generar, pidió respaldo: "Necesito que no me retes por eso y toda la gente que lo sepa, que me apoye mucho".

El Big, fiel a su estilo, le respondió con un mensaje que combinó advertencia y bienvenida: "Bueno, espero que tengas una estadía feliz. Que te diviertas, que juegues, como vos sabés hacerlo. Pero obviamente siempre dentro del reglamento".

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Qué dijo la gente sobre el regreso de Solange Abraham a Gran Hermano

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido y las redes sociales se llenaron de comentarios que reflejan la intensidad con la que los seguidores viven cada movimiento dentro de la casa.

Muchos celebraron su vuelta con entusiasmo y la señalaron como la chispa que necesitaba el reality: "Que se agarren las plantas, ella vino a jugar y hacerlos llorar. Revivió GH" y "Volvieron mis chicas, amo. Revivió Gran Hermano", fueron algunos de los mensajes que marcaron el tono festivo.

Otros, en cambio, criticaron duramente la decisión y apuntaron contra el formato y la jugadora: "Pasándose el reglamento por el oj... parte 38981017181, llaman de Países Bajos y dicen que mataron el formato" y "Detestable. El peor GH de la historia. Un asco todo, empezando por Sol y siguiendo por Cinzia".

La reacción también se dividió entre quienes ven a Solange como una estratega y quienes la consideran un problema para sus compañeros. "Jajajaja, ¡cómo entró, la amo! Sabe que todos le tienen bronca por agrandada y ella obvio que se cree mil", festejaron algunos, mientras que otros remarcaron el impacto en la convivencia: "No paran de cagarlo a Ema. Le ponen todo en contra" y "Andrea y Yipio explotan de odio".

Solange GH (1)

     

 

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