Brian Sarmiento rompió en llanto por sus hijas tras un emotivo mensaje para Emanuel en Gran Hermano

El exfutbolista continuó con su reflexión, dejando ver su propia sensibilidad: "Y después junto me tocó entrar otra vez y pero el esfuerzo loco que yo hago es por ella. Yo sé lo que siente él, me toca de lleno porque las amo con toda mi vida y todo lo que hago es por ellas. Y entrar acá otra vez lo hago todo por ellas".

Embed

Cuál fue la triste revelación que hizo Tessie, la ex de Brian Sarmiento, sobre la hija que tuvieron juntos

Tessie Poza, expareja de Brian Sarmiento y madre de una de sus hijas, habló desde Alemania en diálogo con Intrusos (América TV) y relató el camino que debió recorrer hasta lograr que la Justicia embargara el dinero que el exfutbolista obtuvo por su participación en Gran Hermano.

"La última vez que la llamó fue hace dos años cuando mi hija estaba internada en el hospital y le escribí, la llamó el primer día y después no se comunicó nunca más. Nosotros hemos vivido en el mismo país y provincia e igualmente no ha tenido contacto con la nena", comenzó la ex del futbolista.

En su relato, recordó los inicios de la relación: "Nosotros nos peleamos cuando yo estaba en el tercer mes de embarazo en Perú. Cuando nosotros empezamos a salir era un padre excelente, separado de la mujer pero no de las hijas. No sé qué le pasó, porque no solo abandonó a ella sino a sus otras dos hijas".

"A sus dos hijas en España cada vez que necesitaban algo Brian les transfería", señaló al describir aquel tiempo en que Sarmiento cumplía con sus responsabilidades hacia las hijas de su vínculo anterior.

Más adelante, Poza explicó que tras la separación, el exjugador retomó la relación con su anterior pareja y, al cabo de un año, volvió a aparecer para exigirle una prueba de ADN. Ella debió insistir para que finalmente reconociera a la niña y le otorgara el apellido. "Cuando me deja, vuelve con la madre de sus hijas, a mí me bloquea de todos lados y al año me pide un ADN y a partir de ahí empiezan las idas y vueltas. Según él lo presionaron para hacerlo y no había dudas: la nena cuando nació era igual a él y dio 99,98 por ciento que es la hija. Yo luché para que le dé al tiempo el apellido porque no se lo quería dar", comentó la mujer.

Finalmente, cuestionó una intervención de Eliana Guercio en el programa, quien opinó sobre el caso: "Me sorprendió con la naturaleza y firmeza con la que ella asegura algo que no tiene idea realmente. Cuando uno va a trabajar se tiene que informar al menos antes de hablar. No me pareció ni una defensa hacia él, fue como atacar a otra mujer, me pareció horrible".