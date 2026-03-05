Qué ver en Netflix: la exitosa película inspirada en hechos reales que dura menos de 2 horas

El caso despierta curiosidad en toda la región. Algunos habitantes del lugar creen que se trata de un milagro religioso. Otros sospechan que hay una explicación científica o incluso un engaño detrás de la historia.

La enfermera debe vigilar a la niña día y noche para determinar qué está ocurriendo realmente. Su tarea consiste en observar, registrar y descubrir si el supuesto milagro tiene fundamento o si se trata de algo completamente diferente.

Según el resumen oficial de Netflix: "En 1862, una enfermera atormentada por el pasado viaja desde Inglaterra hasta una aldea remota de Irlanda para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña".

El prodigio Película Netflix 3.jpg

Un fenómeno real que inspiró la novela y la película

La película está basada en la novela The Wonder, publicada en 2016 por la escritora Emma Donoghue. La autora se inspiró en un fenómeno histórico que ocurrió en Europa y América durante los siglos XVIII y XIX.

En aquella época se registraron varios casos conocidos como fasting girls o niñas ayunadoras. Se trataba de jóvenes que afirmaban sobrevivir sin consumir alimentos durante largos períodos de tiempo.

Muchos de estos casos atrajeron multitudes. Médicos, periodistas y curiosos acudían para observar el supuesto fenómeno. Algunas familias incluso recibían dinero o donaciones mientras las niñas eran vigiladas por días o semanas.

Ese contexto histórico fue el punto de partida para la historia que inspiró El prodigio, aunque la trama de la película construye un relato propio que combina ficción con elementos reales.

El prodigio Película Netflix 2.jpg

El papel que consolidó a Florence Pugh

Uno de los aspectos más destacados de la película es la actuación de Florence Pugh. La actriz británica interpreta a la enfermera Lib Wright con una mezcla de determinación, duda y sensibilidad.

Su personaje llega al pequeño pueblo con una mentalidad científica. Cree en la observación, en la evidencia y en las explicaciones racionales. Pero el entorno en el que se encuentra está dominado por la religión, las tradiciones y el miedo a desafiar las creencias colectivas.

La actuación de Pugh fue ampliamente elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir tensión emocional con gestos mínimos y silencios prolongados.

El elenco principal de "El prodigio"

Florence Pugh

Tom Burke

Kíla Lord Cassidy

Niamh Algar

Ciarán Hinds

Toby Jones

Elaine Cassidy

Dermot Crowley

Brían F. O'Byrne

David Wilmot

El prodigio Película Netflix 1.jpg

Por qué se volvió una de las películas más comentadas de Netflix

El éxito de El prodigio se explica por varios factores. En primer lugar, su historia plantea un misterio intrigante desde el comienzo. Además, la película aborda temas universales como la fe, la ciencia, la manipulación social y la presión de las creencias colectivas.

También influye su duración. Con menos de dos horas, el film ofrece una experiencia intensa sin volverse demasiado extensa, algo que muchos espectadores valoran al elegir qué ver en streaming.

Por último, la actuación de Florence Pugh logra conectar emocionalmente con el público y sostiene el interés incluso en los momentos más silenciosos de la trama.

Tráiler oficial de "El prodigio" en Netflix