Netflix tiene la comedia romántica más vista del momento y es la película que está causando furor
Esta nueva película llegó a Netflix y sorprendió con una caótica luna de miel que mezcla humor, romance y secretos familiares inesperados.
"El paseo 8" volvió a colocar a la comedia romántica colombiana en el centro de la conversación de Netflix. La octava entrega de la popular saga cinematográfica aterrizó en el catálogo de la plataforma de streaming a finales de febrero de 2026 y rápidamente se posicionó entre las producciones más vistas en varios países de Latinoamérica.
La película, titulada El paseo 8: la luna de hiel, fue producida por Dago García y se estrenó originalmente en los cines de Colombia el 25 de diciembre de 2025. Como ocurrió con las entregas anteriores de la saga, el film se apoyó en el humor cotidiano, en los conflictos familiares y en situaciones absurdas que terminan generando momentos tan incómodos como divertidos.
En esta ocasión, la historia apostó por un giro romántico dentro del universo de la franquicia. El relato siguió a Rosa y Pierre, una pareja que decidió casarse en Colombia y disfrutar de su luna de miel en el Caribe. Sin embargo, lo que parecía un viaje perfecto pronto se transformó en un caos lleno de secretos, malentendidos y situaciones inesperadas.
El resultado fue una comedia romántica ligera que conectó con el público y que ahora encontró una segunda vida en el streaming.
La inesperada historia detrás de "El paseo 8"
La franquicia El paseo se convirtió durante años en una tradición del cine comercial colombiano. Cada entrega llegó a los cines en temporada de fin de año y se enfocó en historias familiares cargadas de humor, viajes y situaciones caóticas.
Con El paseo 8, la fórmula se mantuvo, pero el foco cambió. En lugar de centrarse únicamente en una familia durante vacaciones, la trama se construyó alrededor de una boda internacional que prometía ser perfecta.
Rosa, una colombiana que vivió en Francia, conoció a Pierre en París. La relación avanzó rápidamente y ambos decidieron casarse en Colombia para celebrar junto a la familia de ella. El plan parecía simple: viajar a Santa Marta, celebrar el matrimonio y disfrutar del Caribe.
Pero los problemas comenzaron incluso antes de la ceremonia. Los padres de la pareja descubrieron un secreto que amenazó con arruinarlo todo. Ese dato inesperado generó tensiones, discusiones y una serie de intentos por evitar que la boda se concretara.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz...".
El salto de los cines a Netflix que impulsó su popularidad
Cuando El paseo 8: la luna de hiel se estrenó en cines en diciembre de 2025, el film ya contaba con la ventaja de pertenecer a una saga conocida. Sin embargo, el verdadero impulso llegó cuando la película apareció en Netflix.
La plataforma incorporó el título a su catálogo a finales de febrero de 2026. En pocos días, comenzó a aparecer entre las recomendaciones más vistas en varios países de la región. Muchos espectadores descubrieron la franquicia por primera vez gracias al streaming. Otros aprovecharon la oportunidad para continuar la saga desde casa.
Ese fenómeno es cada vez más común en el cine latinoamericano: producciones que tuvieron un recorrido moderado en salas encuentran una nueva audiencia cuando llegan a las plataformas.
En el caso de El paseo 8, la combinación de humor familiar, romance y escenarios caribeños ayudó a que el público la eligiera como una opción de entretenimiento ligera.
El elenco de la película "El paseo 8: la luna de hiel"