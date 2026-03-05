Netflix tiene la comedia romántica más vista del momento y es la película que está causando furor

El paseo 8 Netflix 1

La inesperada historia detrás de "El paseo 8"

La franquicia El paseo se convirtió durante años en una tradición del cine comercial colombiano. Cada entrega llegó a los cines en temporada de fin de año y se enfocó en historias familiares cargadas de humor, viajes y situaciones caóticas.

Con El paseo 8, la fórmula se mantuvo, pero el foco cambió. En lugar de centrarse únicamente en una familia durante vacaciones, la trama se construyó alrededor de una boda internacional que prometía ser perfecta.

Rosa, una colombiana que vivió en Francia, conoció a Pierre en París. La relación avanzó rápidamente y ambos decidieron casarse en Colombia para celebrar junto a la familia de ella. El plan parecía simple: viajar a Santa Marta, celebrar el matrimonio y disfrutar del Caribe.

Pero los problemas comenzaron incluso antes de la ceremonia. Los padres de la pareja descubrieron un secreto que amenazó con arruinarlo todo. Ese dato inesperado generó tensiones, discusiones y una serie de intentos por evitar que la boda se concretara.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz...".

El salto de los cines a Netflix que impulsó su popularidad

Cuando El paseo 8: la luna de hiel se estrenó en cines en diciembre de 2025, el film ya contaba con la ventaja de pertenecer a una saga conocida. Sin embargo, el verdadero impulso llegó cuando la película apareció en Netflix.

La plataforma incorporó el título a su catálogo a finales de febrero de 2026. En pocos días, comenzó a aparecer entre las recomendaciones más vistas en varios países de la región. Muchos espectadores descubrieron la franquicia por primera vez gracias al streaming. Otros aprovecharon la oportunidad para continuar la saga desde casa.

Ese fenómeno es cada vez más común en el cine latinoamericano: producciones que tuvieron un recorrido moderado en salas encuentran una nueva audiencia cuando llegan a las plataformas.

En el caso de El paseo 8, la combinación de humor familiar, romance y escenarios caribeños ayudó a que el público la eligiera como una opción de entretenimiento ligera.

El elenco de la película "El paseo 8: la luna de hiel"

Eric Cañete

Constanza Hernández

Fernando Memije

Victoria Ortiz

Variel Sánchez

Daniela Tapia

Christian Tappan

Maya Zapata

