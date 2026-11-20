Nelson Castro habló por primera vez de la enorme polémica que se instaló por su cobertura de la visita del papa León XIV en Perú acerca de los términos utilizados para describir a la ciudad de Chiclayo.
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El periodista Nelson Castro se refirió por primera vez a la polémica que generó su cobertura del papa León XIV en Perú y bancó sus dichos al aire.
Nelson Castro habló por primera vez de la enorme polémica que se instaló por su cobertura de la visita del papa León XIV en Perú acerca de los términos utilizados para describir a la ciudad de Chiclayo.
"Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos, así que yo defiendo a los que me critican", comenzó el periodista desde su ciclo por Radio Rivadavia.
"Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo", siguió tras su regreso a la Argentina refiriéndose por primera vez a la polémica de los últimos días.
En aquel relato que generó mucha indignación en Perú, Nelson Castro describió a Chiclayo con los términos de "precaria, mugre, todas casas a medio terminar y humilde".
Acerca de su descricpión de Chiclayo al aire de TN que motivó fuertes cuestionamientos de sus colegas de Perú, Nelson Castro ratificó sus dichos y explicó su exposicisón.
"Uno sale de la Universidad de Chiclayo y enfrente te encontras con la pobreza. Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podes utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo", aseguró el conductor.
En tanto, el periodista repondió también al enojo del Alcalde de esa ciudad quien cuestionó de manera categórica su exposicisión al aire: "Esto generó el enojo del alcalde de Chiclayo. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué bien que estuvo? Veo que ahí hubo una descalificación y demás".
"Le mando un saludo, lo entiendo perfectamente, nuestro trabajo es mostrar estas realidades como mostramos siempre. Entonces es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad. Me va a encantar como una muestra de amor propio que mañana esa calle está asfaltada, limpia e iluminada y me va a encantar", respondió Castro.
En cuanto a su gesto que se viralizó durante la canción Alma Misionera, el conductor aclaró: "Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción".
Video: Lape Club Social (América Tv).