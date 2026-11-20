Nelson Castro bancó su exposición al aire y se defendió de las críticas en Perú

Acerca de su descricpión de Chiclayo al aire de TN que motivó fuertes cuestionamientos de sus colegas de Perú, Nelson Castro ratificó sus dichos y explicó su exposicisón.

"Uno sale de la Universidad de Chiclayo y enfrente te encontras con la pobreza. Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podes utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo", aseguró el conductor.

En tanto, el periodista repondió también al enojo del Alcalde de esa ciudad quien cuestionó de manera categórica su exposicisión al aire: "Esto generó el enojo del alcalde de Chiclayo. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué bien que estuvo? Veo que ahí hubo una descalificación y demás".

"Le mando un saludo, lo entiendo perfectamente, nuestro trabajo es mostrar estas realidades como mostramos siempre. Entonces es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad. Me va a encantar como una muestra de amor propio que mañana esa calle está asfaltada, limpia e iluminada y me va a encantar", respondió Castro.

En cuanto a su gesto que se viralizó durante la canción Alma Misionera, el conductor aclaró: "Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción".

Video: Lape Club Social (América Tv).