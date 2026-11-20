De qué trata Los 12 signos de Valentina, la nueva serie de Netflix

La historia comienza con una ruptura que cambia por completo la vida sentimental de Valentina. Después de compartir nueve años con la misma persona, la joven debe enfrentarse a una realidad que no había imaginado: volver a estar soltera y empezar desde cero en el terreno de las relaciones.

Ese momento funciona como el disparador de una experiencia que terminará convirtiéndose en el eje de la serie. En lugar de buscar una pareja de manera tradicional, Valentina decide experimentar con una idea diferente. Su objetivo será tener una cita con un hombre de cada uno de los 12 signos del Zodíaco.

Para registrar todo el proceso, decide compartir sus experiencias mediante un videopodcast. De esta manera, cada encuentro se transforma en una oportunidad para analizar comportamientos, descubrir diferencias y comprobar si las predicciones astrológicas tienen algún sentido en su vida sentimental.

El experimento comienza con expectativas y entusiasmo, pero rápidamente aparecen situaciones que complican sus planes. Las citas no siempre responden a lo que Valentina espera y algunas experiencias terminan poniendo en duda sus propias creencias.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras una ruptura muy dolorosa, Valentina decide salir con un hombre de cada signo del Zodíaco. Pero el universo tiene otros planes…".

Giovanna Grigio encabeza el elenco de Los 12 signos de Valentina

Giovanna Grigio

José Condessa

Jessica Marques

Manu Morelli

Larissa Bocchino

Pedro Ottoni

Lucas Leto

Ana Hikari

Suzana Pires

Cuántos capítulos tiene Los 12 signos de Valentina en Netflix

Los 12 signos de Valentina tiene ocho episodios, con una extensión que oscila entre los 31 y los 36 minutos por capítulo.

La duración de los capítulos permite desarrollar el recorrido sentimental de Valentina sin extender demasiado cada situación. Cada episodio forma parte de una historia que combina las citas, las complicaciones personales y los diferentes desafíos que enfrenta la protagonista.

La estructura también favorece el formato de maratón. Con solamente ocho entregas, los espectadores pueden seguir el experimento amoroso de principio a fin sin tener que dedicar varias semanas a una temporada extensa.

La información sobre la cantidad de episodios y su duración figura en la ficha de la producción disponible en Netflix.

Tráiler oficial de Los 12 signos de Valentina en Netflix