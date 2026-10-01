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Fenómeno mundial en Netflix: la serie más vista vuelve con el estreno de su nueva temporada

Netflix ya tiene una nueva imagen de esta serie y una noticia clave: la tercera temporada terminó su rodaje y está por estrenarse.

Fenómeno mundial en Netflix: la serie más vista vuelve con el estreno de su nueva temporada. (Foto: Archivo)

Fenómeno mundial en Netflix: la serie más vista vuelve con el estreno de su nueva temporada. (Foto: Archivo)

Merlina en Netflix volvió a quedar en el centro de la escena después de que la plataforma compartiera una nueva imagen de Jenna Ortega y confirmara una noticia que los fanáticos esperaban: la tercera temporada terminó de filmarse. El anuncio marcó un nuevo paso en la producción de los próximos episodios.

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La confirmación llegó el 30 de septiembre de 2026, cuando Netflix informó oficialmente que las grabaciones de la tercera temporada habían concluido. La fecha tuvo, además, un detalle particular: el cierre del rodaje ocurrió un miércoles, en una referencia que la propia plataforma vinculó con el título original de la serie, Wednesday.

La imagen difundida mostró nuevamente a Jenna Ortega interpretando a Wednesday Addams, personaje que convirtió a la actriz en el rostro central de una de las producciones más reconocidas del catálogo de Netflix. En esta nueva etapa, la protagonista volverá a atravesar los misterios de su universo mientras la historia suma personajes, escenarios y secretos relacionados con la familia Addams.

La imagen que Netflix eligió para mostrar el regreso de Merlina

La fotografía publicada por Netflix volvió a poner a Jenna Ortega en el centro de la promoción de la tercera temporada. La actriz aparece caracterizada como Wednesday, manteniendo la estética oscura que se convirtió en una de las principales marcas visuales de la producción.

Netflix ya había adelantado durante 2026 que la tercera temporada incorporaría nuevos rostros y nuevos escenarios. La producción comenzó oficialmente cerca de Dublín en febrero y posteriormente sumó imágenes vinculadas con el paso de Wednesday por París.

Ahora, con el rodaje finalizado, la serie va a entrar en una instancia diferente: la postproducción. Allí se terminarán de trabajar aspectos técnicos y creativos de los episodios antes de que puedan llegar al catálogo.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Qué se sabe de la tercera temporada de Merlina en Netflix

La tercera temporada fue confirmada antes incluso del estreno de la segunda. Netflix decidió continuar con la historia de Wednesday Addams después del impacto generado por la primera entrega, que se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la plataforma.

La nueva producción retomará el universo de Nevermore Academy y ampliará algunos de los conflictos que quedaron abiertos. Los responsables de la serie también anticiparon que la tercera temporada incorporará nuevos estudiantes, profesores y secretos de la familia Addams.

La historia todavía mantiene varios detalles bajo reserva. Netflix no reveló la totalidad de la trama de los próximos episodios, por lo que cualquier información sobre acontecimientos específicos deberá tomarse con cautela hasta que la plataforma publique nuevos adelantos.

Lo que sí está confirmado es que Jenna Ortega volverá a interpretar a Wednesday Addams y que varios integrantes del elenco anterior también regresarán.

Los nombres del elenco que van a acompañar a Jenna Ortega

La tercera temporada incorporará varias figuras conocidas. Entre ellas estará Eva Green, quien interpretará a Ophelia Frump, la hermana de Morticia Addams y tía de Wednesday.

También se confirmó la llegada de Winona Ryder, además de Lena Headey, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Andrew McCarthy también fue anunciado entre los nuevos invitados de la temporada.

El regreso no estará limitado a Jenna Ortega. Emma Myers volverá como Enid Sinclair, mientras que también continuarán otros personajes conocidos de Nevermore y de la familia Addams.

Entre los nombres confirmados aparecen Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Fred Armisen, Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones, entre otros.

Cuándo se estrenará la tercera temporada de Merlina en Netflix

La fecha exacta todavía no fue anunciada oficialmente por Netflix. El final del rodaje significa que la producción avanzó hacia una nueva etapa, pero no implica que los episodios estén listos de manera inmediata.

Por eso, cualquier fecha concreta que circule fuera de los canales oficiales deberá considerarse como una estimación hasta que Netflix publique una confirmación.

La posibilidad de que Merlina regrese en 2027 aparece como una expectativa vinculada al avance de la producción, pero la plataforma todavía no fijó públicamente un día ni un mes para el estreno.

Mientras tanto, Netflix ya tiene disponibles las dos primeras temporadas para quienes quieran volver a Nevermore antes del regreso de Jenna Ortega.

En pocas palabras

  • Netflix: La producción de la tercera temporada de la serie Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, ha concluido su rodaje.
  • Elenco: Se confirmó la participación de Eva Green como Ophelia Frump, además del regreso de Winona Ryder y otros actores clave.
  • Estreno: Aunque el rodaje finalizó, Netflix aún no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de la nueva temporada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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