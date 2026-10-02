La tajante reacción de Joaquín Levinton tras la renuncia de la abogada de su denunciante: "Me parece..."

Claro que sobre cómo se encuentra actualmente ante semejante acusación, Joaquín Levinton fue claro. "Esperando que se solucione todo", confió escueto y con rictus serio.

Al tiempo que mientras el músico hacía un ademán de saludo con una de sus manos, y maniobraba con la otra para desplazar el automóvil, el notero del programa de Pamela David alcanzó a consultarle por la novedad de la renuncia de la abogada de su denunciante.

"Me parece correcto", deslizó entonces contundente antes de subir la ventanilla del auto y acelerar la marcha para evitar seguir hablando del tema, situación que está más que claro lo pone incómodo si bien por la tarde del jueves ya había hablado largamente del tema en DDM, el magazine de Mariana Fabbiani, donde relató su versión de los hechos y expuso su angustia llegando a quebrarse en vivo.

Allí, había asegurado que esta persona lo acosa desde hace siete años y contó un episodio que ocurrió cuando ella se presentó en una vivienda donde se encontraba el músico: "Estoy siendo acosado por esta persona hace siete años y hay testigos que las personas que estaban en la casa, abrieron la puerta y ella estaba con un palo. Tuvo problemas psiquiátricos".

Asimismo, Levinton había señalado no nunca fueron pareja si bien admitió: "Ocasionalmente nos veíamos. El problema fue cuando nos dejamos de ver, ella empezó a mandar mensajes re violentos".

"Me acusó de violación en un momento que yo no estaba, después es que me siguió mandando mensajes de amor y violencia. Mensajes diciendo: 'Te odio, te voy a matar', y borraba y decía: 'Te amo, por favor volvamos a vernos'", confió revelando así que, después de esa acusación, continuó recibiendo mensajes que mezclaban amenazas con expresiones de afecto y pedidos para volver a verse.

Qué dijo la denunciante de Joaquín Levinton en su aparición mediática

El conflicto que involucra a Joaquín Levinton y a su denunciante, Paula, tuvo este jueves un nuevo y fuerte capítulo mediático, luego de que ambos expusieran públicamente sus respectivas versiones sobre lo sucedido.

El músico rompió el silencio en DDM (América TV), donde habló de la situación que, según explicó, sostiene desde hace siete años con la mujer. Durante la entrevista, se refirió a los mensajes que habría recibido, aseguró que atravesó episodios que le provocaron temor y brindó detalles sobre el contexto que atraviesa actualmente.

Por su parte, Paula también habló públicamente durante la mañana con Georgina Barbarossa en Telefe. Y más tarde, se comunicó con Marcela Coronel, panelista de PrimiciasYa (América TV) y dejó en evidencia el fuerte impacto emocional que le generó todo lo ocurrido.

La periodista compartió al aire un audio en el que se escuchaba a la denunciante notablemente afectada. “Estoy muy mal”, expresó entre lágrimas. Según contó luego Coronel, intentó comunicarse con ella en varias oportunidades, aunque no obtuvo respuesta.

Finalmente, en otro audio difundido durante el programa, Paula realizó un pedido contundente ante la exposición mediática: “Te pido por favor que no me llamen, que estoy muy mal”.