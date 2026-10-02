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José Coronado arrasa en Netflix con El problema final: las 3 series que tenés que descubrir

Si te gustó El problema final con José Coronado, Netflix tiene tres series de misterio con giros inesperados que te van a mantener en vilo.

José Coronado arrasa en Netflix con El problema final: las 3 series que tenés que descubrir. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con El problema final: las 3 series que tenés que descubrir. (Foto: Archivo)

El fenómeno de El problema final en Netflix con José Coronado dejó a muchos espectadores con ganas de seguir resolviendo enigmas. La miniserie española, que llegó a la N roja el 25 de septiembre de 2026, combinó un asesinato en un escenario aislado, una lista de sospechosos y una investigación marcada por la deducción.

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Para quienes disfrutaron de esa propuesta, hay tres series de Netflix que recuperan el espíritu de los grandes misterios y ofrecen nuevas historias para descubrir quién está detrás de cada crimen.

La producción protagonizada por José Coronado adaptó la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte donde un temporal dejó incomunicadas a 13 personas en un hotel modesto de un islote cercano a Mallorca. Lo que parecía una situación extraordinaria se convirtió en un caso policial cuando Elisa Mander, una turista inglesa, apareció muerta.

Si ya viste todos los episodios y querés encontrar una historia con una atmósfera similar, estas tres producciones disponibles en Netflix combinan asesinatos, investigaciones y secretos que se revelan a medida que avanza la trama.

De qué trata Agatha Christie: Las siete esferas en Netflix

La primera recomendación es Agatha Christie: Las siete esferas, una miniserie que apuesta por el misterio clásico y una investigación rodeada de personajes sospechosos. La producción llegó a Netflix el 15 de enero de 2026 y está compuesta por tres episodios.

Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio

La encargada de investigar es Lady Eileen "Bundle" Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce. Aunque no responde al perfil tradicional de una detective profesional, el personaje se involucra en el caso y comienza a buscar respuestas entre las personas que la rodean.

Uno de los puntos de contacto con El problema final es su ambientación de época. Ambas producciones construyen sus misterios en contextos donde las relaciones sociales, las apariencias y los secretos personales forman parte de la investigación.

Para quienes disfrutan de las historias de detectives, las pistas ocultas y los sospechosos que parecen esconder algo, esta miniserie recupera los elementos tradicionales del género policial. Su formato de tres episodios también permite seguir el caso sin comprometerse con una temporada extensa.

De qué trata La residencia en Netflix

La segunda opción cambia la ambientación, pero conserva el misterio central. La residencia es una producción de Shondaland, la compañía de Shonda Rhimes, que llegó a Netflix el 20 de marzo de 2025 con ocho episodios de aproximadamente una hora.

La propia sinopsis de la serie plantea el desafío: "Una excéntrica y brillante detective debe resolver un misterioso asesinato en la Casa Blanca, donde tanto el personal como los invitados a una cena de Estado son sospechosos".

A diferencia de El problema final, que apuesta por una atmósfera más clásica y contenida, La residencia introduce un tono cómico y situaciones que juegan con las convenciones de las historias de detectives.

Sin embargo, la conexión entre ambas producciones aparece en la estructura de la investigación. El espectador recibe información de manera progresiva, conoce las posibles motivaciones de los personajes y debe evaluar qué pistas resultan relevantes para descubrir al responsable.

De qué trata La chica de nieve con José Coronado

La tercera recomendación tiene un vínculo directo con El problema final: la presencia de José Coronado. Se trata de La chica de nieve, una serie española que combina desapariciones, periodismo de investigación y secretos que se extienden más allá de un único caso.

En la pantalla, la periodista Miren Triggs pasó a llamarse Miren Rojo, personaje interpretado por Milena Smit. Su trabajo y su implicación personal en los casos que investiga se convierten en el eje de una narración que avanza mediante nuevas pistas y revelaciones.

José Coronado interpreta a Eduardo, profesor y mentor de la protagonista. Su participación establece un punto de contacto con la miniserie basada en la obra de Arturo Pérez-Reverte, aunque aquí la investigación se desarrolla desde una perspectiva diferente.

La presencia de José Coronado es el vínculo más evidente con El problema final, pero las dos producciones también comparten el interés por los personajes enigmáticos y las investigaciones que avanzan a partir de indicios.

En pocas palabras

  • Netflix y José Coronado: La serie "El problema final" de José Coronado en Netflix genera interés por thrillers de misterio.
  • Recomendaciones: Se sugieren tres series de misterio en Netflix: "Agatha Christie: Las siete esferas", "La residencia" y "La chica de nieve".
  • Conexiones clave: Las recomendaciones comparten giros inesperados, misterios y la participación de José Coronado en una de ellas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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