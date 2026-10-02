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Diego Peretti brilla en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

"Lo dejamos acá" llega a Netflix con Diego Peretti y Ricardo Darín en una comedia negra que explora los límites de la terapia y las decisiones personales.

Diego Peretti brilla en Netflix con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

Diego Peretti brilla en Netflix con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

La película Lo dejamos acá reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti en Netflix. La producción, dirigida por Hernán Goldfrid, llegará a la plataforma el 16 de octubre. En el centro de la trama aparecerá un psicoanalista que decidirá abandonar los métodos tradicionales para intervenir de una manera cada vez más directa en la vida de sus pacientes.

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El proyecto marcará un nuevo encuentro entre dos actores reconocidos del cine argentino. Darín interpretará a un profesional que comenzará a desconfiar de las herramientas habituales de su trabajo, mientras que Peretti dará vida a un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.

La película propondrá una mirada sobre las contradicciones humanas, las angustias cotidianas y la búsqueda de soluciones inmediatas para problemas complejos. A través de sus protagonistas, explorará qué sucede cuando alguien decide cruzar los límites de su profesión convencido de que sabe qué necesitan los demás.

De qué trata Lo dejamos acá, la película que reunirá a Darín y Peretti

En el film, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que empieza a cuestionar sus métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consultorio un escritor -interpretado por Peretti- atravesado por un bloqueo creativo que empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control.

Dirigida por Hernán Goldfrid, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado.

Según la sinopsis oficial: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla

Uno de los principales atractivos de Lo dejamos acá será el encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti. La película los reunirá en una historia que dependerá en buena medida de la relación entre sus personajes y de los matices que ambos actores aporten.

La dirección estará a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya trabajó anteriormente con los dos protagonistas en distintos proyectos. Su experiencia con ambos intérpretes formará parte del recorrido que desembocará en esta nueva producción.

Goldfrid dirigió a Peretti en Música en espera, su ópera prima estrenada en 2009. Años después, trabajó con Darín en Tesis sobre un homicidio, el thriller que llegó a los cines en 2013.

El nuevo proyecto reunirá esas experiencias en una película con un registro diferente, centrado en la comedia negra y en los conflictos que se desarrollarán entre un psicoanalista y un escritor.

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

  • Dirección: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix y cuánto dura

El estreno de Lo dejamos acá está previsto para el 16 de octubre de 2026, según la información difundida sobre el proyecto. La película llegará a Netflix y reunirá a Darín y Peretti en una producción argentina dirigida por Goldfrid.

La duración anunciada es de 97 minutos, un formato que permitirá desarrollar el conflicto principal alrededor del vínculo entre el psicoanalista y el escritor.

Con una dupla protagonista encabezada por Ricardo Darín y Diego Peretti, la película presentará una historia centrada en los conflictos humanos, la necesidad de encontrar soluciones y las consecuencias de intervenir en la vida de los demás.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Peretti y Darín: Dos figuras del cine argentino se unen en "Lo dejamos acá", la nueva comedia negra de Netflix.
  • Trama principal: Un psicoanalista cruza los límites de su profesión para intervenir en la vida de un escritor con bloqueo creativo.
  • Estreno y duración: La película, dirigida por Hernán Goldfrid, llega a la plataforma el 16 de octubre y dura 97 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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