Diego Peretti brilla en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Dirigida por Hernán Goldfrid, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado.

Según la sinopsis oficial: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla

Uno de los principales atractivos de Lo dejamos acá será el encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti. La película los reunirá en una historia que dependerá en buena medida de la relación entre sus personajes y de los matices que ambos actores aporten.

La dirección estará a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya trabajó anteriormente con los dos protagonistas en distintos proyectos. Su experiencia con ambos intérpretes formará parte del recorrido que desembocará en esta nueva producción.

Goldfrid dirigió a Peretti en Música en espera, su ópera prima estrenada en 2009. Años después, trabajó con Darín en Tesis sobre un homicidio, el thriller que llegó a los cines en 2013.

El nuevo proyecto reunirá esas experiencias en una película con un registro diferente, centrado en la comedia negra y en los conflictos que se desarrollarán entre un psicoanalista y un escritor.

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

Dirección: Hernán Goldfrid

Guion: Emanuel Diez

Producción: Kenya Films

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Música: Roque Baños

Edición: Andrés Quaranta

Diseño de vestuario: Jam Monti

Sonido: Martín Porta

Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Duración: 01:37

Año de producción: 2026

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix y cuánto dura

El estreno de Lo dejamos acá está previsto para el 16 de octubre de 2026, según la información difundida sobre el proyecto. La película llegará a Netflix y reunirá a Darín y Peretti en una producción argentina dirigida por Goldfrid.

La duración anunciada es de 97 minutos, un formato que permitirá desarrollar el conflicto principal alrededor del vínculo entre el psicoanalista y el escritor.

Con una dupla protagonista encabezada por Ricardo Darín y Diego Peretti, la película presentará una historia centrada en los conflictos humanos, la necesidad de encontrar soluciones y las consecuencias de intervenir en la vida de los demás.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix