En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
cantante
Cárteles
México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante mexicano de Enigma Norteño asesinado y sus polémicos vínculos con los cárteles

El cantante y fundador de Enigma Norteño fue acribillado en Zapopan, Jalisco, ciudad del área metropolitana de Guadalajara, México, en un ataque que también dejó un acompañante muerto y una mujer herida.

Ernesto Barajas

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño y referente del regional mexicano, fue asesinado en Zapopan

Ernesto Barajas, fundador y cantante de Enigma Norteño, fue asesinado en Zapopan, Jalisco, en un ataque que también dejó un acompañante muerto y una mujer herida. El frontman, de 38 años, era una figura clave del regional mexicano y un referente dentro del controvertido género de los narcocorridos.

Leé también Dolorosa despedida de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en La Matanza
Rita Suárez fue asesinada frente a su hijo adolescente durante un intento de robo en La Matanza. (Foto: Facebook / Rita Lmds).

La agresión ocurrió mientras el vocalista se encontraba en una pensión de automóviles en la colonia Arenales Tapatíos, listo para abordar su vehículo. Dos sujetos armados en motocicleta dispararon al menos 15 veces, causando la muerte del cantante y de su acompañante. Agentes de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, pero hasta el momento no se reportaron detenciones.

Quién era Ernesto Barajas

Originario de Culiacán, Sinaloa, Barajas fundó Enigma Norteño en 2004, agrupación que él mismo dirigía como productor y vocalista. Desde joven mostró pasión por la música regional mexicana y, a lo largo de más de 20 años de trayectoria, construyó una carrera sólida con una audiencia de cerca de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran “Mayito Gordo”, “Los lujos del R”, “Quemándose un Gallito (El Rambo)”, “Chavo Félix” y “El Ondeado”.

Además, Barajas tuvo una fuerte presencia en plataformas digitales. Su canal de YouTube “Puntos de Vista” reunió 300 mil suscriptores y presentó entrevistas con figuras como Carín León, Gabito Ballesteros y Eduin Caz de Grupo Firme.

Sus últimos contenidos incluían la promoción del sencillo “Hello Kitty”, junto a Edgardo Núñez, lanzado apenas cinco días antes de su muerte.

Los coqueteos de Ernesto Barajas con los cárteles mexicanos y las amenazas que recibió

barajas

Su carrera estuvo marcada por la interpretación de narcocorridos, un género que narra historias relacionadas con los cárteles mexicanos.

Entre sus canciones más polémicas se encuentran “¿Van a querer más?”, dedicada a Nemesio Oseguera “El Mencho” del CJNG, y “Los Chapitos”, sobre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de la notoriedad de sus temas, Barajas siempre negó tener vínculos con organizaciones criminales, y explicó que procuraba no ofender a otros bandos al componer sus corridos.

Sin embargo, las amenazas de los cárteles marcaron su últimos años de trayectoria. En julio de 2023, antes de un concierto en Baja California, Barajas fue advertido mediante una narcomanta atribuida al CJNG, que le prohibía presentarse por presuntos nexos con Alfonso y René Arzate, alias El Aquiles y La Rana, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana. La advertencia decía: “Deja de sentirte protegido, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG”. Ante ello, Enigma Norteño canceló el evento, decisión respaldada por las autoridades locales.

Además, en marzo de 2025, otro cantante, Arley Pérez, acusó a Barajas de bloquear su carrera por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, aunque Barajas sostuvo que nunca estuvo bajo amenazas directas para manipular a otros artistas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
cantante Cárteles Mexico
Notas relacionadas
Escalofriante: un estofado, tres muertos y un misterio internacional, ¿es Erin la asesinada?
El clásico mexicano que conquistó al mundo: cómo hacer guacamole sin complicaciones
Truco para secar la ropa dentro de casa sin que quede olor a humedad

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar