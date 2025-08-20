Quién era Ernesto Barajas, el cantante mexicano de Enigma Norteño asesinado y sus polémicos vínculos con los cárteles

Sus últimos contenidos incluían la promoción del sencillo “Hello Kitty”, junto a Edgardo Núñez, lanzado apenas cinco días antes de su muerte.

Los coqueteos de Ernesto Barajas con los cárteles mexicanos y las amenazas que recibió

barajas

Su carrera estuvo marcada por la interpretación de narcocorridos, un género que narra historias relacionadas con los cárteles mexicanos.

Entre sus canciones más polémicas se encuentran “¿Van a querer más?”, dedicada a Nemesio Oseguera “El Mencho” del CJNG, y “Los Chapitos”, sobre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de la notoriedad de sus temas, Barajas siempre negó tener vínculos con organizaciones criminales, y explicó que procuraba no ofender a otros bandos al componer sus corridos.

Sin embargo, las amenazas de los cárteles marcaron su últimos años de trayectoria. En julio de 2023, antes de un concierto en Baja California, Barajas fue advertido mediante una narcomanta atribuida al CJNG, que le prohibía presentarse por presuntos nexos con Alfonso y René Arzate, alias El Aquiles y La Rana, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana. La advertencia decía: “Deja de sentirte protegido, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG”. Ante ello, Enigma Norteño canceló el evento, decisión respaldada por las autoridades locales.

Además, en marzo de 2025, otro cantante, Arley Pérez, acusó a Barajas de bloquear su carrera por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, aunque Barajas sostuvo que nunca estuvo bajo amenazas directas para manipular a otros artistas.