Dolorosa despedida de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en La Matanza

Embed

Entre las muestras de afecto que se viralizaron, se destacó el mensaje de Angie Suárez, una amiga cercana: "Mi amiga de recitales, qué mala noticia, no lo puedo creer. Buena ruta Rita querida, en cada recital te estaré recordando. ¡Justicia por vos y tu familia!".

En su perfil de Facebook, Rita mostraba su pasión por la música, especialmente por la banda de rock La Renga, con quienes compartía salidas y recitales junto a su grupo de amigos.

Otra amiga expresó su indignación en la misma red social: "Esto es una locura, hermosa Rita. ¡Cómo te arrebataron la vida de esa manera! De las mejores minas que conocí y por suerte te lo dije. Justicia por Rita, ojalá encuentren a los hijos de put que te asesinaron. Te vamos a extrañar"*, escribió junto a dos fotos juntas.

los-seres-queridos-de-rita-suarez-la-despidieron-a-traves-de-las-redes-sociales-foto-facebook-rita-lmds-PK5NEHJFRVD5VCSWDC4D2TVTIY Los seres queridos de Rita Suárez la despidieron a través de las redes sociales. (Foto: Facebook / Rita Lmds)

La secuencia del ataque

El asalto ocurrió mientras Rita y su hijo esperaban que su otra hija saliera de una clase particular. El ataque fue tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. El disparo, realizado a quemarropa, atravesó el vidrio lateral del auto.

Uno de los sospechosos ya fue detenido por la Policía bonaerense. Los otros dos, menores de edad, siguen prófugos y son intensamente buscados. Las cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento de la fuga, lo que permitió avanzar en la investigación.

El caso es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien dispuso un amplio operativo para dar con los prófugos. Vecinos de Villa Luzuriaga y familiares de Rita preparan una movilización para exigir justicia y mayor seguridad en la zona.