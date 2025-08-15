En vivo Radio La Red
Dolorosa despedida de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en La Matanza

Mensajes conmovedores y pedidos de justicia se multiplican tras el asesinato de Rita Suárez en un intento de robo. Uno de los sospechosos fue detenido, mientras que los otros dos están prófugos.

Rita Suárez fue asesinada frente a su hijo adolescente durante un intento de robo en La Matanza. (Foto: Facebook / Rita Lmds).

El asesinato de Rita Suárez conmovió a La Matanza y dejó una profunda marca entre familiares, amigos y vecinos. La mujer, de 47 años, fue atacada el jueves por la tarde mientras estaba dentro de su auto estacionado junto a su hijo adolescente en la localidad de Villa Luzuriaga. Tres delincuentes se acercaron con la intención de robarle el vehículo y, en segundos, la situación se volvió mortal.

Los restos de la preceptora fueron velados este viernes en donde se vieron gestos de dolor de aquellos que se acercaron a despedirla. En tanto, no será enterrada porque deberán preservar su cuerpo por una orden judicial.

El hecho que le produjo la muerte ocurrió minutos después de las 18, en la esquina de Miró y Florio. Según relató su hijo de 15 años, los ladrones llegaron caminando y, sin mediar palabra, intentaron abrir el Renault Sandero Stepway. Rita, paralizada por el miedo, no descendió de inmediato. Entonces, uno de ellos sacó un arma y disparó. La bala atravesó el vidrio e impactó en su hombro.

Minutos más tarde fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero los médicos no pudieron salvarla. Su muerte generó un fuerte reclamo de justicia y múltiples mensajes de despedida en redes sociales.

Entre las muestras de afecto que se viralizaron, se destacó el mensaje de Angie Suárez, una amiga cercana: "Mi amiga de recitales, qué mala noticia, no lo puedo creer. Buena ruta Rita querida, en cada recital te estaré recordando. ¡Justicia por vos y tu familia!".

En su perfil de Facebook, Rita mostraba su pasión por la música, especialmente por la banda de rock La Renga, con quienes compartía salidas y recitales junto a su grupo de amigos.

Otra amiga expresó su indignación en la misma red social: "Esto es una locura, hermosa Rita. ¡Cómo te arrebataron la vida de esa manera! De las mejores minas que conocí y por suerte te lo dije. Justicia por Rita, ojalá encuentren a los hijos de put que te asesinaron. Te vamos a extrañar"*, escribió junto a dos fotos juntas.

Los seres queridos de Rita Suárez la despidieron a través de las redes sociales. (Foto: Facebook / Rita Lmds)

La secuencia del ataque

El asalto ocurrió mientras Rita y su hijo esperaban que su otra hija saliera de una clase particular. El ataque fue tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. El disparo, realizado a quemarropa, atravesó el vidrio lateral del auto.

Uno de los sospechosos ya fue detenido por la Policía bonaerense. Los otros dos, menores de edad, siguen prófugos y son intensamente buscados. Las cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento de la fuga, lo que permitió avanzar en la investigación.

El caso es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien dispuso un amplio operativo para dar con los prófugos. Vecinos de Villa Luzuriaga y familiares de Rita preparan una movilización para exigir justicia y mayor seguridad en la zona.

