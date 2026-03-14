Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que Sylvester Stallone eligió como el nuevo Rambo

Noah Centineo y Sylvester Stallone Rambo 1

Por qué eligieron a Noah Centineo para el papel de Rambo

Cuando comenzaron los rumores sobre el nuevo protagonista, muchos fanáticos imaginaron a actores conocidos por su experiencia en películas de acción. Por eso la elección de Noah Centineo generó sorpresa.

El actor de 29 años se hizo popular en un género completamente distinto. Su fama llegó gracias a historias románticas en Netflix orientadas al público adolescente. Aun así, en los últimos años Centineo empezó a cambiar el rumbo de su carrera. El intérprete comenzó a aceptar proyectos con mayor carga física y escenas de acción.

Ese giro habría sido clave para que los productores lo consideraran como el nuevo rostro del personaje. Según trascendió, el proyecto busca mostrar una versión más joven del protagonista, algo que requería a un actor que pudiera construir el personaje desde su origen.

Noah Centineo 1

Noah Centineo, de galán juvenil a protagonista de acción

Antes de esta oportunidad, Noah Centineo ya era una figura reconocida entre el público joven. Nació en Miami y desde muy chico decidió apostar por la actuación. Durante su adolescencia se mudó a Los Ángeles con el objetivo de iniciar su carrera en la industria audiovisual.

Sus primeros trabajos llegaron en producciones televisivas dirigidas al público juvenil. Allí comenzó a construir su perfil dentro del mundo del entretenimiento.

Uno de los papeles que lo hizo más visible fue el personaje de Jesus Adams Foster en la serie The Fosters, donde logró mayor reconocimiento. Sin embargo, el salto definitivo ocurrió en 2018.

Ese año protagonizó la trilogía romántica A todos los chicos de los que me enamoré, una producción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix. El personaje de Peter Kavinsky lo transformó en un fenómeno global. Su imagen se multiplicó en redes sociales y lo posicionó como uno de los galanes más populares de la plataforma.

A todos los chicos de los que me enamoré Netflix

El desafío de interpretar a un personaje legendario

Asumir el papel de John Rambo no es una tarea sencilla. El personaje está profundamente asociado a la figura de Sylvester Stallone. Durante décadas, el actor construyó una identidad visual y emocional que quedó grabada en la memoria de millones de espectadores.

Por ese motivo, cualquier nuevo intérprete enfrenta inevitablemente comparaciones.

La precuela busca resolver ese desafío desde una perspectiva diferente. En lugar de reemplazar directamente al personaje conocido por el público, la historia se centrará en su juventud.

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El nuevo rol de Sylvester Stallone en Rambo

Aunque ya no interpretará al personaje, Sylvester Stallone continuará vinculado al proyecto. El actor participará como productor, lo que le permitirá seguir involucrado en el desarrollo creativo de la historia.

A sus 79 años, el artista decidió asumir un papel diferente dentro de la franquicia que lo acompañó durante gran parte de su carrera. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor compartió una reflexión sobre el significado del personaje.

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Una precuela que busca expandir el universo de Rambo

La nueva producción ya comenzó su rodaje en Bangkok y estará dirigida por el guionista y director Jalmari Helander. El enfoque narrativo intentará profundizar en el contexto histórico y emocional del personaje.

La película explorará el ambiente en el que se formó el soldado y los acontecimientos que marcaron su carácter. El conflicto de Vietnam aparecerá como un elemento central dentro de la historia.