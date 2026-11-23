Qué dijo el joven que recibió duras críticas de Robertito Funes

Joaco, el empleado de La Crostita que protagonizó el incómodo momento con el periodista, también se refirió a lo sucedido y contó cómo vivió la situación. "Yo estoy laburando, Robertito me funó en vivo, me puse nervioso", expresó al recordar el episodio.

El joven reconoció así que la exposición televisiva lo tomó por sorpresa, mientras continuaba cumpliendo con sus tareas en el puesto gastronómico. Su reacción generó una ola de solidaridad en las redes sociales, donde numerosos usuarios salieron a respaldarlo.