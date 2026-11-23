Después de quedar en el centro de una polémica con Robertito Funes Ugarte durante una feria gastronómica, el emprendimiento La Crostita rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales que no pasó inadvertido. Lejos de entrar en una confrontación directa con el periodista, el negocio eligió agradecer el apoyo recibido y destacar el trabajo de todo su equipo. La publicación llegó después de que miles de usuarios salieran a respaldarlos tras el tenso episodio que se vivió durante un móvil televisivo.