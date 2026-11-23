Qué pasó durante el concierto de Don Toliver en Mánchester

El incidente se produjo durante la noche del domingo, cuando miles de personas asistían a la presentación del artista estadounidense en el estadio Co-op Live.

Alrededor de las 22:00 GMT (19:00 de la Argentina), el personal de seguridad del establecimiento alertó a la Policía después de que varios espectadores comenzaran a sentirse mal.

Los afectados presentaban molestias en los ojos, irritación y dificultades para respirar, lo que obligó a intervenir a los servicios médicos.

Ante la cantidad de personas involucradas y la incertidumbre sobre el origen de los síntomas, las autoridades declararon un incidente grave y dispusieron la evacuación del recinto.

Unas 12.000 personas debieron abandonar el establecimiento mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los afectados y evaluar la situación.

Más de 50 personas recibieron atención médica y una fue hospitalizada

El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra confirmó que atendió a más de 50 personas que presentaban síntomas oculares y respiratorios.

Entre las principales molestias registradas se encontraban la irritación en los ojos, problemas para respirar y otras reacciones compatibles con la exposición a una sustancia química irritante. Una de las personas afectadas necesitó ser trasladada a un centro de salud para recibir atención especializada.

Según informó la BBC, algunos asistentes relataron que habían percibido un olor muy desagradable momentos antes de que comenzaran los problemas.

Otros testigos describieron escenas de confusión y personas con dificultades para respirar en medio del público. Las autoridades no difundieron detalles sobre la identidad de la persona hospitalizada ni precisaron la gravedad de su estado.

Investigan si se liberó gas lacrimógeno dentro del estadio

Una de las principales hipótesis que analizan los investigadores es que la sustancia liberada haya sido gas lacrimógeno, aunque la Policía todavía no confirmó oficialmente su composición.

La sospecha surgió a partir de las primeras evaluaciones del servicio de ambulancias, que consideró que los síntomas podían ser compatibles con la exposición a ese tipo de agente irritante.

Por el momento, no se determinó cómo se dispersó la sustancia ni quién pudo haberla liberado.

El comunicado del estadio Co-op Live tras el incidente

Desde Co-op Live, el recinto donde se desarrollaba el concierto, confirmaron que trabajan junto con las autoridades para esclarecer las circunstancias del episodio.

La administración del establecimiento señaló que mantiene una colaboración estrecha con la Policía y los equipos de emergencia para identificar la causa del incidente.

El estadio es uno de los principales espacios para conciertos y espectáculos de Mánchester y recibe habitualmente a artistas internacionales.