Quiénes son los otros imputados en la causa de Marcelo Corazza por "corrupción de menores"

Según fuentes policiales, la investigación comenzó hace aproximadamente seis meses gracias a la declaración de dos testigos, quienes pidieron mantener su identidad bajo el anonimato. Ellos dieron detalles sobre el caso de dos menores de edad, uno de 11 y otro de 14 años, captados por esta banda que actuaba como una red de trata y abuso de menores habría comenzado en 1999.

El periodista Mauro Szeta dio a conocer a los otros involucrados en el caso a través de su cuenta de Twitter. Estos acusados fueron detenidos al igual que el ex participante y productor de Gran Hermano.

“Los otros imputados son Francisco Angelotti Notarbartolo, Andrés Charpenet y Raúl Mermet”, comenzaba el posteo por parte de Mauro Szeta. “Se los acusa de formar una organización destinada a la explotación sexual”, detalló.

Así mismo, el periodista informó que serán alojados en distintas alcaldías porteñas mientras continúa la investigación de la causa.

corazza.jpg

La violenta pelea entre Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet: "Me saca"

Marcelo Corazza entró a Gran Hermano 2001 luego de que el ciclo llevara un mes y días al aire. Allí se topó con los integrantes que ya compartían tiempo juntos y al principio tuvo roces con Gastón Trezeguet.

“Entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, contó el mediático hoy detenido por “corrupción de menores”.

Pero dentro de la casa la convivencia se hizo difícil. Marcelo estaba incómodo por la homosexualidad de Gastón y eso lo llevaba a que chocaran y tuvieran varias peleas.

En una de las que salió en vivo, se pudo ver un violento cruce entre ambos: “Tenés todo el derecho a opinar y te lo respeto. No te voy a debatir a vos porque te conozco hace nada y me parece al ped…”, le dice Trezeguet.

“Esa es la actitud que sentí de vos. Yo traté de acercarme y a vos todo te parecía al ped… así que yo me sentía cada vez peor”, le recriminó Corazza y agregó: “Yo no quería ser tu mejor amigo, yo quería convivir con la gente acá”.

“Conviví mi amor”, le replicó Gastón poniendo de mal humor al morocho: “No me digas mi amor porque no me querés ni un poquito”.

“No lo digo por cariño, yo hablé sí”, contestó Gastón, a los que de forma violenta Marcelo le dijo: “no me lo digas porque me saca”.