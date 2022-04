Quiere ser azafata y la discriminaron con una cruel excusa: "Necesitás bajar de peso"

WhatsApp Image 2022-04-25 at 5.43.17 PM.jpeg

Josefina quiso tener esa respuesta y para eso esperó a que las evaluadoras terminaran el proceso de selección. "Me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”. (“Honestamente, necesitas bajar de peso”).

Luego de eso vinieron los halagos de su parte “sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, se quejó Josefina.

El posteo fue ampliamente replicado y Josefina agradeció el apoyo que recibió.

"Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo. Me daba vergüenza decirle a mis amigas que “no entré por estar excedida de peso”. Es muy triste".