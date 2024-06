Quisieron apuñalar a Lucía de Gran Hermano y su hermana casi resulta herida

“Se sentaron unas personas de la calle a comer. Estuvieron 15 minutos ahí cuando de repente veo que uno se da vuelta y pum, pum me revolea un cuchillo, estábamos a dos maestros”, comienza diciendo.

“Me clava acá”, dice y señala su hombro izquierdo. “Yo le agarró el cuchillo y me dice: ´él me dijo que lo haga y señala al pibe. No estoy embarazada´”, cuenta Jacinta por los dichos de la atacante.

Jacinta indicó que la mujer le pedía que le devuelva el cuchillo, pero ella no quería hacerlo por miedo. Aunque, por insistencia, lo terminó dando. “Yo no estaba en shock ni nada”, dijo sobre la calma con la que llevó el atentado.

Luego, Jacinta contó que llamaron a la policía y detuvieron a la mujer. “Yo quería proteger a Lucía y a ella (la amiga). Me salió la protección de protegerlas a ellas dos, a mi no me jode dar la vida por ellas. La verdad que la saqué baratísima. Si me daba en el ojo me lo sacaba”, indicó la morocha salteña agradeciendo la protección del ángel de la guarda.