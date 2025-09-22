Rituales de Equinoccio de Primavera 2025: limpieza energética, abundancia y amor para todos los signos

El equinoccio de primavera simboliza equilibrio y renacimiento. Es ideal para limpiar energías y sembrar deseos que florecerán en los próximos meses.
El equinoccio abre un portal de equilibrio y renovación. Con simples rituales podés atraer prosperidad, amor y armonía en esta nueva estación.
Guía de rituales para el equinoccio 2025: paso a paso
Limpieza energética: sahumar el hogar con laurel, romero o palo santo.
Baño de flores: agua con pétalos de rosa, lavanda y sal marina para purificar.
Semillas de intención: plantar una semilla mientras pedís un deseo de crecimiento.
Escribir un objetivo económico en un papel y colocarlo dentro de un frasco con arroz y una moneda dorada. Guardarlo en un lugar seguro hasta fin de año.
Encender una vela rosa, rodearla de pétalos y un cuarzo rosa. Pedir armonía y vínculos sanos.
Practicar una meditación al amanecer con afirmaciones como: “Yo soy equilibrio. Yo florezco con la primavera”.
Fuego (Aries, Leo, Sagitario): velas y afirmaciones de motivación.
Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): ritual de semillas y prosperidad.
Aire (Géminis, Libra, Acuario): escribir intenciones y quemarlas.
Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): baños de flores y conexión emocional.
El equinoccio es una invitación a celebrar la vida, agradecer lo viejo y abrirse a lo nuevo. Conectar con la naturaleza y realizar un ritual personal puede ser la llave para un ciclo de abundancia y amor.