Rituales de Equinoccio de Primavera 2025: limpieza energética, abundancia y amor para todos los signos

Ritual de amor

Encender una vela rosa, rodearla de pétalos y un cuarzo rosa. Pedir armonía y vínculos sanos.

ritual primavera rituales signos

Ritual de equilibrio personal

Practicar una meditación al amanecer con afirmaciones como: “Yo soy equilibrio. Yo florezco con la primavera”.

Rituales según los signos

Fuego (Aries, Leo, Sagitario) : velas y afirmaciones de motivación.

Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) : ritual de semillas y prosperidad.

Aire (Géminis, Libra, Acuario) : escribir intenciones y quemarlas.

Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): baños de flores y conexión emocional.

rituales agua

Equinoccio 2025: qué hacer para atraer buena energía en primavera

El equinoccio es una invitación a celebrar la vida, agradecer lo viejo y abrirse a lo nuevo. Conectar con la naturaleza y realizar un ritual personal puede ser la llave para un ciclo de abundancia y amor.