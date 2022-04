¿Raptado por un duende? La historia que conmueve a Corrientes

Le adjudicaron responsabilidad a "el Pombero", un duende que según la leyenda popular rapta y se lleva a niños misteriosamente.

"Hoy no tuvo clases y yo sabía que se dirigía hacia lo de mi hermana. Pero nunca llegó allí", relató la mujer.

La dueña de un campo llamó para avisar que había rescatado al chico en el interior de una laguna, tras escuchar los ladridos de alerta de Morocho.

"No conoce el monte. Caminó casi tres kilómetros, atravesó siete alambrados y dos montes para llegar allí. Encontramos huellas en zigzag en el monte y esto no es natural. Nosotros estamos seguros de que a Sebastián lo raptó el ‘Pomberito’. Esta no es la primera vez que un chico se pierde y es encontrado lejos", sostuvo Mariela a medios locales.