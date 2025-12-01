En vivo Radio La Red
Receta de falafel de lentejas: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere ingredientes

Los falafel de lentejas son una alternativa económica, rendidora y fácil de preparar. Esta versión casera se apoya en ingredientes básicos y una cocción práctica, ideal para quienes buscan sumar opciones nutritivas sin complicaciones.

Receta de falafel de lentejas: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere ingredientes

En los últimos años, las recetas basadas en legumbres ganaron un espacio notable en las cocinas argentinas. Entre ellas, el falafel —una preparación tradicional de Medio Oriente— se transformó en una alternativa versátil para sumar proteína vegetal sin depender de ingredientes costosos ni técnicas complejas. Y dentro de las múltiples variantes que existen, el falafel de lentejas se posiciona como uno de los favoritos: accesible, fácil y preparado con elementos que cualquiera puede tener en casa.

image

A diferencia del clásico falafel de garbanzos, esta opción utiliza lentejas cocidas, lo que reduce considerablemente los tiempos de preparación. No hace falta remojarlas desde el día anterior ni procesarlas en exceso: con una cocción básica y algunos condimentos se puede lograr una mezcla uniforme y lista para freír, hornear o incluso cocinar en la freidora de aire.

¿Qué ingredientes lleva el falafel de lentejas?

Una de las claves de su popularidad es justamente la simpleza. Para preparar falafel de lentejas casero se necesita:

  • Lentejas cocidas (bien escurridas)

  • Cebolla

  • Dientes de ajo

  • Harina (puede ser común o de garbanzos)

  • Perejil o cilantro

  • Comino

  • Sal

  • Pimienta

  • Aceite (para freír u hornear con un toque por encima)

Estos ingredientes permiten lograr una base firme que mantiene la forma durante la cocción, pero también queda tierna por dentro.

¿Cómo se preparan los falafel?

El proceso es directo: basta con mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea que se pueda compactar con las manos. Algunas personas eligen procesar para obtener una textura más fina, mientras que otras prefieren picar a cuchillo la cebolla, el ajo y las hierbas para mantener pedacitos visibles.

Cuando la mezcla está lista, se arman pelotitas o pequeñas croquetas y se cocinan. La técnica puede variar según el gusto:

  • Fritas: quedan doradas y crujientes.

  • Horno: una opción más liviana, con apenas un chorrito de aceite sobre la placa.

  • Freidora de aire: logran buena textura sin necesidad de sumergirlas en aceite.

La clave es no manipularlas demasiado para evitar que se rompan y dar vuelta con cuidado para lograr una cocción pareja.

¿Con qué se pueden acompañar los falafel?

Los falafel de lentejas combinan bien con ensaladas frescas, panes tipo pita, wraps o bowls con arroz y verduras. También pueden servirse con aderezos simples como yogur natural, una salsa de tahini o incluso una base de limón y oliva.

Esa adaptabilidad es otro motivo por el cual esta receta se volvió tendencia: funciona tanto para un almuerzo rápido como para una cena completa. Además, pueden congelarse crudos o cocidos, lo que permite tener siempre a mano una opción nutritiva para resolver comidas en pocos minutos.

Una receta práctica que se adapta a todas las cocinas

El falafel casero de lentejas demuestra que no hace falta recurrir a ingredientes poco comunes para lograr un plato sabroso y saludable. Con algunos elementos básicos, un toque de especias y pocos pasos, se puede crear una preparación rendidora, económica y lista para combinar con cualquier guarnición.

Ideal para quienes buscan opciones vegetarianas, para quienes necesitan comidas rápidas y también para quienes quieren ampliar su repertorio culinario sin complicarse. Una receta accesible, adaptable y que no pasa de moda.

