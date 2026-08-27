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Se supo por qué la mamá de Tini Stoessel llamó desencajada a Yanina Latorre en pleno escándalo

En LAM, Pepe Ochoa contó toda la verdad sobre la inesperada comunicación de Mariana Muzlera con Yanina Latorre en SQP luego de sus dichos sobre Tini Stoessel y su familia.

27 ago 2026, 10:35
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Se supo por qué la mamá de Tini Stoessel llamó desencajada a Yanina Latorre en pleno escándalo

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El conflicto familiar que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó en las últimas horas un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Yanina Latorre. En pleno vivo de SQP (América TV), la conductora recibió un llamado de Mariana Muzlera, madre de la cantante, que generó sorpresa y preocupación en el estudio.

Todo ocurrió este miércoles 26 de agosto, mientras Latorre se encontraba al frente del programa abordando justamente el tema. La periodista atendió la llamada de Muzlera al aire, aunque rápidamente la situación tomó otro rumbo cuando la madre de Tini Stoessel fue advertida por Yanina que la conversación estaba siendo transmitida públicamente.

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Ante ese escenario, la conductora decidió finalizar de inmediato el llamado para evitar exponer a la expareja de Alejandro Stoessel. Según pudo percibirse durante ese breve contacto, la mujer se encontraba muy angustiada y visiblemente afectada por la situación, por lo que Yanina optó por preservar la intimidad de la conversación y no continuar con el intercambio frente a las cámaras.

La comunicación se produjo en un momento particularmente sensible para la familia de Tini, luego de que trascendieran detalles vinculados con una auditoría que la artista habría realizado sobre su patrimonio y sus cuentas luego de muchos años en los que la administración de su economía estuvo en manos de su padre, Alejandro Stoessel.

En medio de esa información apareció además una fuerte afirmación sobre la situación patrimonial de la cantante: trascendió que Tini Stoessel “no es dueña de nada”. La versión provocó un enorme revuelo y puso nuevamente el foco sobre la relación entre la artista y su padre.

Pero el misterio sobre aquel llamado de Mariana Muzlera quedó finalmente develado horas más tarde. En LAM (América TV), Pepe Ochoa contó cuál habría sido el verdadero motivo por el que la madre de Tini buscó comunicarse con Yanina Latorre.

En los minutos finales del programa conducido por Ángel de Brito, el panelista lanzó una contundente advertencia dirigida a su compañera: “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”.

De esta manera, Ochoa aseguró que el llamado no habría tenido relación con una intención de brindar explicaciones públicas sobre el conflicto familiar, sino con el fuerte enojo que habrían provocado las declaraciones de Yanina.

Finalmente, el panelista resumió la situación con una contundente frase sobre el carácter de la madre de la cantante: “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre la polémica situación de Tini Stoessel con su familia

Un par de horas antes, Yanina Latorre había analizado los posibles motivos de la pelea de Tini Stoessel con sus padres y fue clara. Desde su programa de radio en El Observador reveló que Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel controlaban absolutamente todos los gastos de su hija, que le daban un mensualidad y que muchas veces la ex Violetta ni siquiera tenía dinero para un taxi.

"Yo no vi límite (en la tarjeta de crédito). Lo de 5 mil dólares de límite en la tarjeta yo creo que le ponían 5 mil dólares en efectivo en una cuenta para que use y se le acababa rápido", indicó la conductora desde su ciclo radial.

"A mí me han contado que Tini cuando sale con los amigos no tiene para pagar el Uber o la comida porque no la habilitan y como es Tini todo se lo regalan o la invitan", agregó sobre la vida diaria de la famosa artista.

Y en ese sentido la conductora recordó una particular situación de la cual fue testigo directa y que tiene que ver con una alerta al instante que le llegó a los padres de la cantante sobre el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel.

"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", sentenció completamente asombrada Yanina Latorre.

     

 

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