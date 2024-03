Revelaron quién sería la responsable de la crisis y separación entre Fátima Florez y Javier Milei

En “A la tarde”, el ciclo de Karina Mazzocco por América, contaron que la famosa está donando los bienes de su ex pareja. Al parecer estaría dispuesta a empezar de cero su vida amorosa con Javier Milei dejando atrás todo lo que vivió con Norberto Marcos.

Marcelo Polino, amigo cercano a Florez, siguió su línea y negó los rumores de crisis en la pareja presidencial. Fue entonces que contó que se habían visto hace poco, pero que intentan mantener un bajo perfil.

Pero fue Chiche Gelblung el que último que entrevistó a Javier Milei para Crónica que dio su veredicto: "Creo que la relación con los perros existe, pero me parece que la relación con Fátima Florez no existe más".

"Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fátima. No me preguntes quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia, que antes de ser presidente me pidió que le haga gancho. 'Haceme gancho por favor, vos que tenés banca' me dijo. No sé si fue amor o una necesidad de marketing, qué querés que te diga...", finalizó el periodista confirmando que hay alguien más en medio de ellos.