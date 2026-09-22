El Chino Darín brilla en Netflix con esta serie argentina que es perfecta para ver en pocos días

Todo parecía encaminado hacia una definición electoral, pero un hecho inesperado modificó completamente el escenario. El candidato a presidente fue asesinado durante un acto de cierre de campaña, en un crimen que abrió una investigación y dejó a la fórmula política frente a una situación extraordinaria.

El candidato a vicepresidente era el pastor evangélico Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti. Después del asesinato, el personaje quedó ante la posibilidad de asumir el liderazgo de la fórmula y continuar la carrera hacia la presidencia.

A partir de ese momento, la producción abrió diferentes líneas narrativas. Mientras el pastor comenzó a ocupar un lugar central dentro de la disputa política, la Justicia inició una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato y cuáles fueron los motivos que llevaron al atentado.

El elenco principal de El Reino

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

El Reino, una serie argentina marcada por la tensión

La propuesta de El Reino se apoyó en una combinación de géneros y elementos narrativos. La producción presentó un thriller político atravesado por cuestiones religiosas y una investigación criminal que fue adquiriendo mayor importancia.

El asesinato del candidato presidencial funcionó como el punto de partida para una historia que rápidamente dejó de concentrarse solamente en el crimen. La sucesión de acontecimientos permitió explorar las relaciones entre los diferentes personajes y las decisiones que tomaron cuando el escenario político cambió de manera abrupta.

La figura del pastor Emilio Vázquez Pena quedó así en el centro de una situación inesperada. De acompañar una candidatura como vicepresidente, pasó a ocupar un lugar determinante dentro de la fórmula después de la muerte del candidato presidencial.

A partir de allí, la carrera electoral y la investigación judicial avanzaron en paralelo. Mientras una parte de los personajes tuvo que enfrentar las consecuencias políticas del asesinato, otra comenzó a buscar respuestas sobre los responsables del crimen.

Por qué puede funcionar para una maratón en Netflix

La serie quedó disponible en Netflix como una producción argentina de varias capas narrativas. Su historia combina una investigación criminal con una disputa por el poder y una fuerte presencia de la religión, mientras el elenco reúne a nombres reconocidos de la televisión, el cine y el teatro nacional.

El punto de partida resulta sencillo de identificar: un candidato presidencial es asesinado durante un acto político y su compañero de fórmula queda en el centro de la escena. Sin embargo, a partir de ese momento la historia comienza a incorporar nuevos personajes, relaciones y conflictos.

Para quienes buscan una ficción argentina con intriga, política, religión, secretos y un elenco encabezado por grandes figuras, El Reino presenta una alternativa que puede recorrerse episodio tras episodio.

La presencia de Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti termina de completar una producción coral en la que los diferentes personajes quedan vinculados por un acontecimiento que cambia para siempre el curso de la historia.

Mirá el tráiler oficial de El Reino en Netflix