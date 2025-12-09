Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie ganadora del Oro en los Martín Fierro de Cine y Series 2025

Varios críticos señalaron que la serie logró algo que parecía casi imposible: equilibrar la mística de la historieta con un lenguaje visual potente, capaz de crear una atmósfera apocalíptica desde los primeros minutos.

El Eternauta 2

Los seguidores de la obra gráfica destacaron que la nevada mortal fue recreada de manera impactante, marcando un punto de inflexión narrativo que inmediatamente atrapó también a quienes no conocían el material original. La conexión entre la identidad porteña y la catástrofe global funcionó como un puente emocional que impulsó el interés en decenas de países.

Cuántos capítulos tiene la serie de El Eternauta

Aunque la actuación de Ricardo Darín en Netflix acaparó la atención desde el anuncio, no fue solo su figura la que impulsó el crecimiento constante de la serie. La clave estuvo en un detalle que pasó inadvertido para buena parte del público: la estructura de relato breve.

El Eternauta Netflix.jpg

La decisión de limitar la temporada a seis episodios permitió que la narración avanzara con intensidad, sin estiramientos ni transiciones innecesarias. En un catálogo donde abundan las series que apuestan por temporadas extensas para retener público, El Eternauta optó por una dinámica concisa, que favoreció el boca en boca y aceleró la maratón entre los usuarios.

El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

el eternauta la serie netflix.jpg

El Eternauta tendrá segunda y tercera temporada en Netflix

El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.