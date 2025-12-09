Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie ganadora del Oro en los Martín Fierro de Cine y Series 2025

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie ganadora del Oro en los Martín Fierro de Cine y Series. (Foto: Archivo)
Ricardo Darín volvió a encender enNetflix el fenómeno que pocos imaginaron que crecería tanto: una producción nacional convertida en uno de los títulos más comentados del año en la plataforma. La llegada de El Eternauta marcó un punto de inflexión para los usuarios que buscan propuestas diferentes, y ahora se coronó con el Oro de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizado este miércoles 9.
La ficción que lleva a Darín al centro de la escena nace de una historieta mítica, una obra que desde hace décadas se considera un emblema del género en Argentina y en Latinoamérica. En su salto al streaming, la apuesta era arriesgada, pero el resultado terminó superando las expectativas iniciales: un relato épico, íntimo y oscuro que capturó la atención de millones de usuarios desde los primeros días de estreno.
De qué trata El Eternauta en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta".
La historia de El Eternauta siempre generó una devoción particular. Sin embargo, trasladarla a una ficción contemporánea implicó un desafío enorme. Bruno Stagnaro asumió la dirección con la premisa de respetar el espíritu original, pero también de darle un aire cinematográfico que permitiera conectar con audiencias actuales, especialmente dentro de una plataforma dominada por producciones internacionales.
Varios críticos señalaron que la serie logró algo que parecía casi imposible: equilibrar la mística de la historieta con un lenguaje visual potente, capaz de crear una atmósfera apocalíptica desde los primeros minutos.
Los seguidores de la obra gráfica destacaron que la nevada mortal fue recreada de manera impactante, marcando un punto de inflexión narrativo que inmediatamente atrapó también a quienes no conocían el material original. La conexión entre la identidad porteña y la catástrofe global funcionó como un puente emocional que impulsó el interés en decenas de países.
Cuántos capítulos tiene la serie de El Eternauta
Aunque la actuación de Ricardo Darín en Netflix acaparó la atención desde el anuncio, no fue solo su figura la que impulsó el crecimiento constante de la serie. La clave estuvo en un detalle que pasó inadvertido para buena parte del público: la estructura de relato breve.
La decisión de limitar la temporada a seis episodios permitió que la narración avanzara con intensidad, sin estiramientos ni transiciones innecesarias. En un catálogo donde abundan las series que apuestan por temporadas extensas para retener público,El Eternauta optó por una dinámica concisa, que favoreció el boca en boca y aceleró la maratón entre los usuarios.
El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín
Ricardo Darín
Carla Peterson
César Troncoso
Andrea Pietra
Ariel Staltari
Marcelo Subiotto
Claudio Martínez Bel
Orianna Cárdenas
Mora Fisz
El Eternauta tendrá segunda y tercera temporada en Netflix
El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.
“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.
“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.
Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.