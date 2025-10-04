Pampita y Benjamín Vicuña enfrentadísimos por uno de sus hijos: el particular motivo

Acto seguido, Ambrosino reveló a que Benjamín Vicuña le ofrecieron un auto para su hijo, por lo que habló con Pampita y reveló el contundente argumento de la modelo frente a su negativa. “Ella habría dijo que no, que no se lo merece por mal comportamiento. Me parece que la criatura se quedó sin el cuatro ruedas”, señaló entonces el periodista.

Claro que más allá del rotundo no de la modelo, lo cierto es que el adolescente mantiene un excelente vínculo tanto con su madre como con su padre. De hecho, ya hizo algunas campañas publicitarias con papá Benjamín, así como actualmente está trabajando con su madre en Los 8 escalones (El Trece), donde incluso han contado alguna que otra cuestión familiar.

bautista pampita benjamin vicuña.jpg

Cómo y cuándo fue la escandalosa separación de Pampita y Benjamín Vicuña

La separación de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña en diciembre de 2015 fue uno de los episodios más resonantes de la farándula argentina. El final de la pareja, que hasta ese momento era considerada una de las más sólidas del espectáculo, se produjo en medio de un verdadero escándalo que rápidamente acaparó la atención mediática.

Según trascendió en aquel momento, Pampita descubrió a su entonces marido en una situación íntima con la actriz Eugenia “China” Suárez dentro de una casa rodante durante el rodaje de la película El hilo rojo. La modelo se encontraba cenando con amigas cuando se enteró de la presencia de ambos en el set cercano y decidió acudir para confrontarlos. Lo que encontró fue el detonante definitivo: a Vicuña y Suárez “in fraganti” en un encuentro que confirmó sus sospechas de infidelidad.

El episodio no solo fue devastador para Pampita, que sintió cómo su proyecto familiar se derrumbaba, sino que también generó una fuerte ola de repercusiones públicas. Versiones de gritos, escenas tensas e incluso rumores de agresiones circularon con intensidad en los medios, alimentando lo que pronto se conoció como “el escándalo del motorhome”.

Pampita, Benjamín Vicuña y China Suárez (1)

Con el paso del tiempo, Benjamín Vicuña reconoció que la infidelidad fue un punto de quiebre imposible de revertir. Sin embargo, también señaló que la tragedia por la muerte de su hija Blanca en 2012 había marcado un antes y un después en la pareja. Ese dolor, según el actor, debilitó profundamente la relación y contribuyó a la crisis matrimonial.

A pesar del final tormentoso, Pampita y Vicuña lograron reconstruir un vínculo basado en el cuidado de los cuatro hijos que tienen en común. Hoy, aunque sus caminos sentimentales siguieron rumbos distintos, ambos coinciden en que la familia sigue siendo el motor que los mantiene unidos en lo esencial.