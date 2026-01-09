El emotivo y significativo paso que dio Christian Petersen tras recibir el alta médica: la foto

Se puede decir que Christian Petersen vive para contarla. Luego de casi un mes de internación a raíz de una falla multiorgánica, el cocinero recibió el alta médica el martes 6 de diciembre y decidió enfocarse de lleno en su recuperación.
Christian Petersen continúa recuperándose de manera favorable tras recibir el alta médica, luego de haber estado internado durante casi un mes a raíz de una falla multiorgánica. Ahora, el chef dio un paso que emocionó a todos sus seguidores.
Ya instalado nuevamente en su casa, el chef atraviesa una etapa de reconstrucción y cambio, tanto en lo personal como en lo profesional. De a poco, y con la calma que exige el proceso, dio un paso emotivo: volvió a ponerse el delantal y comenzó a retomar el negocio culinario familiar, ese espacio que siempre funcionó como refugio y motor.
Fue a través de sus redes sociales que compartió la primera receta casera tras su internación, un momento simbólico que no quiso dejar de compartir con sus seguidores y con quienes lo acompañaron haciendo fuerza por su mejoría. Lejos de platos sofisticados o recetas de alta cocina, Petersen optó por algo reconfortante y pensado especialmente para este momento de cuidado personal.
La elección fue una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que le sumó un toque de queso cuartirolo para aportar cremosidad y sabor. Un plato simple, hogareño y cálido, pero con el inconfundible sello de un profesional que sabe cómo transformar lo básico en algo especial.
“Paciente: Cris. Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′, cuartirola, queso lincoln ”, escribió Pertersen en el posteo.
Luego de un mes marcado por la angustia y la incertidumbre, Christian Petersen reapareció públicamente tras haber atravesado una situación de extrema gravedad que generó preocupación tanto en el ambiente del espectáculo como en el de la gastronomía. El reconocido chef recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, aunque el cuadro que motivó su internación sigue siendo materia de estudio.
Si bien su evolución es favorable, aún no existe un diagnóstico definitivo que explique qué fue lo que provocó la descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín. Por ese motivo, el propio Petersen optó por la cautela y evitó dar precisiones, remarcando que todavía faltan resultados clave para esclarecer lo sucedido.
En diálogo con Mitre Live, el cocinero explicó que el equipo médico continúa investigando el origen del episodio. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó.
En la misma línea, aclaró que las respuestas llegarán recién en los próximos días. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló, llevando tranquilidad frente a las distintas versiones que circularon sobre su estado de salud.
En ese contexto, Petersen puso el foco en quienes lo asistieron desde el primer momento y destacó el trabajo médico y humano que recibió: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.
Consultado sobre lo que recuerda de ese día, el chef fue directo y reconoció que su memoria sobre el episodio es parcial. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, confesó.
“Lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, subrayó Petersen, que la travesía había sido planificada y realizada bajo estricta supervisión profesional, y que se encontraba en condiciones físicas para llevarla a cabo.
Con un mensaje de alivio y prudencia, el cocinero cerró la charla sin apurar conclusiones y dejando la puerta abierta a futuras novedades. “Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.