El emotivo y significativo paso que dio Christian Petersen tras recibir el alta médica: la foto

Qué dijo Christian Petersen tras recibir el alta médica

Luego de un mes marcado por la angustia y la incertidumbre, Christian Petersen reapareció públicamente tras haber atravesado una situación de extrema gravedad que generó preocupación tanto en el ambiente del espectáculo como en el de la gastronomía. El reconocido chef recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, aunque el cuadro que motivó su internación sigue siendo materia de estudio.

Si bien su evolución es favorable, aún no existe un diagnóstico definitivo que explique qué fue lo que provocó la descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín. Por ese motivo, el propio Petersen optó por la cautela y evitó dar precisiones, remarcando que todavía faltan resultados clave para esclarecer lo sucedido.

En diálogo con Mitre Live, el cocinero explicó que el equipo médico continúa investigando el origen del episodio. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó.

En la misma línea, aclaró que las respuestas llegarán recién en los próximos días. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló, llevando tranquilidad frente a las distintas versiones que circularon sobre su estado de salud.

En ese contexto, Petersen puso el foco en quienes lo asistieron desde el primer momento y destacó el trabajo médico y humano que recibió: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Consultado sobre lo que recuerda de ese día, el chef fue directo y reconoció que su memoria sobre el episodio es parcial. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, confesó.

“Lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, subrayó Petersen, que la travesía había sido planificada y realizada bajo estricta supervisión profesional, y que se encontraba en condiciones físicas para llevarla a cabo.

Con un mensaje de alivio y prudencia, el cocinero cerró la charla sin apurar conclusiones y dejando la puerta abierta a futuras novedades. “Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.