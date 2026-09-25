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Netflix estrenó un nuevo thriller que dura menos de 2 horas y es la película del momento

Se estrenó en Netflix un thriller inspirado en hechos reales que reconstruye el pasado y la investigación de un impactante caso.

Netflix estrenó un nuevo thriller que dura menos de 2 horas y es la película del momento. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó un nuevo thriller que dura menos de 2 horas y es la película del momento. (Foto: Archivo)

"Unabomber" es la nueva apuesta de Netflix dentro del género de los thrillers basados en hechos reales. La película, protagonizada por Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley, reconstruye la historia de Ted Kaczynski desde sus años como estudiante prodigio en Harvard hasta la extensa investigación del FBI que permitió identificar al responsable de una de las campañas de atentados más prolongadas en la historia de Estados Unidos.

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Netflix estrenó Mis muertos tristes, la miniserie de 4 episodios basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Créditos: Netflix)

Las producciones inspiradas en casos reales continúan ocupando un lugar destacado dentro del catálogo de Netflix. En esta oportunidad, la plataforma eligió contar una historia que durante décadas generó impacto, miedo y un enorme despliegue de investigación federal.

Unabomber llegó al servicio de streaming este 25 de septiembre con una propuesta que combina el drama psicológico, el suspenso y la reconstrucción histórica. La dirección estuvo a cargo del cineasta danés Janus Metz.

Con una duración de 1 hora y 40 minutos, Netflix la define como un drama inspirado en hechos reales que alterna dos líneas narrativas: el pasado universitario del protagonista y la investigación criminal que culminó con su captura.

De qué trata Unabomber en Netflix

Uno de los aspectos más llamativos del relato es el retrato de los primeros años de Ted Kaczynski. Con apenas 16 años, ingresó a la Universidad de Harvard gracias a su extraordinaria capacidad para las matemáticas.

El encargado de interpretar esa etapa es Jacob Tremblay, quien da vida a un adolescente intelectualmente excepcional pero con enormes dificultades para relacionarse con los demás. La película muestra a un joven reservado, incómodo en un ambiente académico extremadamente competitivo y cada vez más aislado del resto de sus compañeros.

El otro gran protagonista del film es Russell Crowe, quien interpreta al psicólogo Henry Murray, uno de los académicos más reconocidos de Harvard durante mediados del siglo XX.

Murray dirigió investigaciones sobre personalidad, estrés y comportamiento humano. La película sitúa esos experimentos psicológicos como uno de los episodios relevantes en la vida de Kaczynski, mostrando cómo varios estudiantes participaron en pruebas de alta exigencia emocional.

Una investigación que mantuvo al FBI durante dos décadas

Mientras el pasado avanza en pantalla, la película desarrolla una segunda línea temporal dedicada a la investigación federal.

Allí aparece Shailene Woodley como Joanne Miller, una agente del FBI creada específicamente para la ficción. Aunque el personaje no corresponde a una investigadora histórica concreta, su función consiste en condensar el trabajo realizado por numerosos agentes que participaron del caso durante años.

La narración muestra el enorme desafío que enfrentaron las autoridades para identificar al responsable de los paquetes explosivos. Los atentados no seguían un patrón sencillo y los objetivos eran muy diversos: universidades, científicos, investigadores y personas vinculadas al desarrollo tecnológico.

La tensión aumenta porque el espectador conoce la identidad del atacante, mientras los investigadores todavía intentan descubrir quién está detrás de una campaña que parecía no tener fin.

El elenco principal de Unabomber

  • Russell Crowe
  • Jacob Tremblay
  • Shailene Woodley
  • Annabelle Wallis
  • Alexander Ludwig
  • Steven Ogg
  • Marc Menchaca

Por qué esta versión se diferencia de otras adaptaciones

La figura de Ted Kaczynski ya inspiró documentales, libros, series televisivas y numerosas investigaciones periodísticas. Sin embargo, Unabomber propone un enfoque diferente.

En lugar de concentrarse exclusivamente en los atentados o en el operativo de captura, dedica buena parte de su historia a los años previos a la violencia. La etapa de Harvard, los experimentos psicológicos, el aislamiento y las dificultades sociales adquieren un protagonismo poco habitual en otras producciones.

El resultado es un thriller contenido, centrado más en la tensión psicológica que en la acción permanente, y respaldado por actuaciones de alto nivel.

Con este estreno, Netflix vuelve a apostar por las historias reales que combinaron impacto histórico, investigación criminal y drama humano, ofreciendo una nueva mirada sobre uno de los casos más recordados de la historia reciente de Estados Unidos.

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: El thriller "Unabomber", basado en hechos reales y protagonizado por Russell Crowe.
  • Trama dual: La película reconstruye el pasado de Ted Kaczynski y la investigación del FBI que duró décadas.
  • Enfoque narrativo: Se centra en la etapa universitaria del protagonista y los desafíos de su captura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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