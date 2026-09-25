Netflix estrenó un nuevo thriller que dura menos de 2 horas y es la película del momento

De qué trata Unabomber en Netflix

Uno de los aspectos más llamativos del relato es el retrato de los primeros años de Ted Kaczynski. Con apenas 16 años, ingresó a la Universidad de Harvard gracias a su extraordinaria capacidad para las matemáticas.

El encargado de interpretar esa etapa es Jacob Tremblay, quien da vida a un adolescente intelectualmente excepcional pero con enormes dificultades para relacionarse con los demás. La película muestra a un joven reservado, incómodo en un ambiente académico extremadamente competitivo y cada vez más aislado del resto de sus compañeros.

El otro gran protagonista del film es Russell Crowe, quien interpreta al psicólogo Henry Murray, uno de los académicos más reconocidos de Harvard durante mediados del siglo XX.

Murray dirigió investigaciones sobre personalidad, estrés y comportamiento humano. La película sitúa esos experimentos psicológicos como uno de los episodios relevantes en la vida de Kaczynski, mostrando cómo varios estudiantes participaron en pruebas de alta exigencia emocional.

Una investigación que mantuvo al FBI durante dos décadas

Mientras el pasado avanza en pantalla, la película desarrolla una segunda línea temporal dedicada a la investigación federal.

Allí aparece Shailene Woodley como Joanne Miller, una agente del FBI creada específicamente para la ficción. Aunque el personaje no corresponde a una investigadora histórica concreta, su función consiste en condensar el trabajo realizado por numerosos agentes que participaron del caso durante años.

La narración muestra el enorme desafío que enfrentaron las autoridades para identificar al responsable de los paquetes explosivos. Los atentados no seguían un patrón sencillo y los objetivos eran muy diversos: universidades, científicos, investigadores y personas vinculadas al desarrollo tecnológico.

La tensión aumenta porque el espectador conoce la identidad del atacante, mientras los investigadores todavía intentan descubrir quién está detrás de una campaña que parecía no tener fin.

El elenco principal de Unabomber

Russell Crowe

Jacob Tremblay

Shailene Woodley

Annabelle Wallis

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca

Por qué esta versión se diferencia de otras adaptaciones

La figura de Ted Kaczynski ya inspiró documentales, libros, series televisivas y numerosas investigaciones periodísticas. Sin embargo, Unabomber propone un enfoque diferente.

En lugar de concentrarse exclusivamente en los atentados o en el operativo de captura, dedica buena parte de su historia a los años previos a la violencia. La etapa de Harvard, los experimentos psicológicos, el aislamiento y las dificultades sociales adquieren un protagonismo poco habitual en otras producciones.

El resultado es un thriller contenido, centrado más en la tensión psicológica que en la acción permanente, y respaldado por actuaciones de alto nivel.

Con este estreno, Netflix vuelve a apostar por las historias reales que combinaron impacto histórico, investigación criminal y drama humano, ofreciendo una nueva mirada sobre uno de los casos más recordados de la historia reciente de Estados Unidos.