Trabajadores en relación de dependencia (semestre completo): se divide el mejor sueldo bruto del semestre por dos. Sobre ese bruto se aplican los descuentos de ley habituales (11% de jubilación, 3% de PAMI y 3% de obra social, más cuota sindical si corresponde), lo que equivale a una retención estándar del 17% para obtener el neto de bolsillo. Por ejemplo, sobre un mejor salario bruto de $1.800.000, el SAC bruto es de $900.000 y el neto en mano asciende a $747.000 .

Cálculo proporcional (menos de seis meses trabajados): se aplica la fórmula (mejor sueldo bruto / 12) × cantidad de meses trabajados. Si un empleado ingresó el 1° de agosto de 2026 con un mejor salario de $1.600.000 brutos y trabajó 5 meses completos, su aguinaldo bruto será de $666.666,67 ( $553.333,33 netos tras el 17% de retenciones).

Jubilación mínima de ANSES: sobre el haber actualizado de $453.796,70, el medio aguinaldo bruto es de $226.898,35. Sumando el bono de $70.000 (libre de descuentos) y restando el 3% de PAMI sobre haber y SAC, el bolsillo final alcanza los $730.274,20 netos .

Ajuste posterior en enero: si la remuneración devengada en diciembre supera a todas las anteriores del semestre, el empleador debe liquidar y abonar la diferencia correspondiente en el recibo de haberes de enero de 2027.

¿Cuál es la fecha límite para el pago del aguinaldo a trabajadores registrados?

La Ley de Contrato de Trabajo establece plazos estrictos para garantizar que los asalariados cuenten con el refuerzo económico antes de las celebraciones de Navidad:

Vencimiento legal ordinario: viernes 18 de diciembre de 2026 .

Plazo máximo de tolerancia: hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, lo que fija como fecha límite improrrogable el jueves 24 de diciembre de 2026 para la acreditación bancaria.

Sector público provincial: los agentes estatales, docentes y pasivos de cajas provinciales cobran según los cronogramas específicos que publique cada Poder Ejecutivo local.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026?

ANSES deposita la segunda cuota del aguinaldo de manera automática en la misma cuenta y jornada en que se acredita el haber mensual de diciembre, iniciando el miércoles 9 de diciembre y concluyendo el miércoles 23 de diciembre:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo