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La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: "Ingratitud"

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, se refirió al nuevo conflicto judicial del futbolista con la ex Wanda Nara y lo bancó fuerte.

12 nov 2026, 11:55
La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: Ingratitud

La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: "Ingratitud"

La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: Ingratitud

La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: "Ingratitud"

Mauro Icardi se presentó en mañana de jueves en la fiscalía de Tigre a prestar declaración tras el escándalo del último viernes con Wanda Nara en la casa de los sueños.

Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, habló en el programa La mañana con Moria (El Trece) y respaldó fuerte al futbolista en el conflicto con la expareja y madre de sus hijas.

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La letrada dejó en claro que el deportista no es ningún deudor alimentario y que él se hizo cargo durante 11 años de los hijos varones de la mediática.

"Mauro Icardi no es un deudor alimentario pero no lo digo yo, ya lo dijo la Cámara", aseguró Piro. Y agregó sin vueltas para poner en contexto: "Perdón por la obsenidad: un padre que paga en un año 530 mil dólares no se puede hablar de una persona que tiene retisencia al pago".

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La férrea defensa de Lara Piro a Mauro Icardi ante el escándalo con Wanda Nara

En su relato, Lara Piro dejó en claro que ella nunca defendería a alguien deudor de alimentos y apoyó el comportamiento que tuvo Mauro Icardi durante esos años en pareja con Wanda Nara.

“Yo soy abogada del hombre que durante once años pagó la cuota alimentaria de tres hijos que no eran propios, ese es Mauro Icardi y lo defiendo orgullosamente. Tiene que ver con la historia de cada uno y jamás defendería a un deudor alimentario, entonces no confundamos los tantos", sostuvo.

En su relato, la abogada fue categórica contra Wanda Nara y dio un dato particular sobre la vivienda que el futbolista habría adquirido para su madre, Nora Colosimo.

"Para mí en la vida hay dos cosas que no se pueden ser: envidioso e ingrato. Hay que ser muy ingrato para decir que Icardi es deudor alimentario cuando le mantuvo los tres hijos durante 11 años, que su progenitor biológico no lo pagaba. Mauro le compró una casa y mantuvo a una señora que no era su madre. Entonces deudor alimentario es otra cosa", señaló firme Lara Piro.

Y cerró destacando el comportamiento que tuvo su cliente durante ese largo tiempo: "Ha tenido una conducta muy generosa a lo largo de la vida. 11 años se hizo cargo y pagó cuotas alimentarias de hijos que no eran de él, un montón de tiempo", concluyó.

     

 

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