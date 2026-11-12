La abogada de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara y destapó todos sus secretos: "Ingratitud"

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La férrea defensa de Lara Piro a Mauro Icardi ante el escándalo con Wanda Nara

En su relato, Lara Piro dejó en claro que ella nunca defendería a alguien deudor de alimentos y apoyó el comportamiento que tuvo Mauro Icardi durante esos años en pareja con Wanda Nara.

“Yo soy abogada del hombre que durante once años pagó la cuota alimentaria de tres hijos que no eran propios, ese es Mauro Icardi y lo defiendo orgullosamente. Tiene que ver con la historia de cada uno y jamás defendería a un deudor alimentario, entonces no confundamos los tantos", sostuvo.

En su relato, la abogada fue categórica contra Wanda Nara y dio un dato particular sobre la vivienda que el futbolista habría adquirido para su madre, Nora Colosimo.

"Para mí en la vida hay dos cosas que no se pueden ser: envidioso e ingrato. Hay que ser muy ingrato para decir que Icardi es deudor alimentario cuando le mantuvo los tres hijos durante 11 años, que su progenitor biológico no lo pagaba. Mauro le compró una casa y mantuvo a una señora que no era su madre. Entonces deudor alimentario es otra cosa", señaló firme Lara Piro.

Y cerró destacando el comportamiento que tuvo su cliente durante ese largo tiempo: "Ha tenido una conducta muy generosa a lo largo de la vida. 11 años se hizo cargo y pagó cuotas alimentarias de hijos que no eran de él, un montón de tiempo", concluyó.