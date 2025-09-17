En vivo Radio La Red
Ritual
Signos
ASTROLOGÍA

Ritual de primavera para atraer el amor según tu signo zodiacal: qué hacer el 21 de septiembre

La llegada de la primavera es el momento ideal para manifestar amor. Descubrí qué ritual hacer el 21 de septiembre según tu signo.

Ritual de primavera para atraer el amor según tu signo zodiacal: qué hacer el 21 de septiembre

La energía del equinoccio del 21 de septiembre potencia los comienzos y el florecimiento de sentimientos. Realizar un ritual personalizado según tu signo puede ayudarte a abrir el corazón y atraer vínculos armoniosos.

ritual primavera amor pareja cartas astrologia

Rituales para hacer el 21 de septiembre y atraer el amor: signo por signo

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Encendé una vela roja y escribí en un papel las cualidades que buscás en el amor. Guardalo en un frasco con pétalos de rosa y canela.

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Colocá una planta nueva en tu habitación y repetí afirmaciones de estabilidad y compromiso. El cuidado diario activará la energía del amor duradero.

ritual primavera amor pareja cartas astrologia 2

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario)

Hacé una caminata al aire libre y liberá al viento un globo o cinta con tu deseo amoroso escrito. Dejá que el universo lo lleve.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Tomá un baño con flores, miel y música suave. Visualizá cómo el amor llena tu vida con ternura y contención.

