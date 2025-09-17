Ritual de primavera para atraer el amor según tu signo zodiacal: qué hacer el 21 de septiembre

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Colocá una planta nueva en tu habitación y repetí afirmaciones de estabilidad y compromiso. El cuidado diario activará la energía del amor duradero.

ritual primavera amor pareja cartas astrologia 2

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario)

Hacé una caminata al aire libre y liberá al viento un globo o cinta con tu deseo amoroso escrito. Dejá que el universo lo lleve.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Tomá un baño con flores, miel y música suave. Visualizá cómo el amor llena tu vida con ternura y contención.