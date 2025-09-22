La contundente palabra de Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía: "No tuvimos..."

Cuando el periodista le preguntó si le generaba angustia no poder mantener un vínculo fluido con su ex, Vicuña fue contundente: "Y sí, claro que sí".

Riva Roy también le mencionó que la ex Casi Ángeles había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización. "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".

Qué dijo la China Suárez luego de que Benjamín Vicuña viera la foto de sus hijos en el colegio de Turquía

Tras el fuerte cruce que se dio meses atrás entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por el viaje que la actriz realizó a Turquía junto a sus hijos, todo indica que finalmente fue ella quien logró imponer su decisión.

Recientemente, Eugenia compartió una foto que muestra el 27 de agosto como el primer día de clases de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Los chicos ya comenzaron su rutina escolar en Turquía, país donde la actriz se encuentra instalada junto a Mauro Icardi.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la China junto a la imagen de sus hijos sonrientes, vestidos con el uniforme escolar y rodeados de emojis con corazones.

Más tarde, el periodista Gustavo Méndez, quien mantiene contacto con la actriz, reveló en La posta del espectáculo (TV Pública) un mensaje que Eugenia habría enviado con una indirecta para Vicuña, en medio de la polémica por la escolarización de sus hijos. "’Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados’”, leyó Méndez, en lo que sería un claro dardo hacia el actor chileno. Además, mencionó que la actriz hizo referencia a otras figuras del medio, aunque prefirió no dar nombres.

Los tres chicos fueron anotados en The British International School of Istanbul, una escuela de alto nivel académico y reconocimiento internacional, elegida por muchas familias extranjeras que residen en la ciudad.

Según detalla el sitio oficial del colegio, el programa educativo incluye enseñanza en cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. También ofrece una formación completa con asignaturas como matemáticas, ciencias, arte, informática, diseño tecnológico, historia, geografía, música, educación física y alfabetización.

La decisión de la China de mudarse a Turquía con sus hijos para acompañar a Mauro Icardi generó una ola de comentarios en redes sociales. Aunque recibió muchas críticas, la actriz se muestra cada vez más cómoda en su nueva vida y profundamente enamorada del futbolista.