Rocío Rial enojadísima con su hermana Morena tomó una drástica decisión: "Me rompe las..."

Entonces, Rocío explicó que fue lo que la hizo enojar tanto y tomar tan drástica decisión: “Que hable de ella, aunque sea cualquier mentira, pero ya hablar de mi historia, no”.

“Por eso salió el bozal legal. Y con Ventura no hablo hace diez años. Sinceramente me rompe las pelotas lo que ella está diciendo últimamente”.

“No me interesa ni un poco lo que dice. De esta, no importa cuánto perdón pida después, ya no se vuelve. Mi papá igual está en la suya, se está concentrado en él”, sentenció.

Sobre si se reconciliaría ella o Jorge con la joven, dijo: “Yo, personalmente, no me acercaría a Morena…espero que no haya un encuentro. Si mi viejo quiere, él puede, porque tiene sus sentimientos y es su hija”.

Sorpresa por la reaparición de Silvia D'Auro en medio de los escándalos de More Rial

En su raid televisivo, More Rial sin dudas tuvo un fuerte objetivo: apuntar contra su madre adoptiva Silvia D’Auro y contar la terrible infancia violenta que le hizo vivir. Desde hace unos años, More y Rocío la dejaron y se fueron a vivir con Jorge Rial, pero More rompió el vínculo también con él.

Silvia, que supo estar muchos años al lado del periodista cuando comenzó su carrera en los medios hasta conseguir mucha fama al frente de Intrusos, América, reapareció en las redes. La rubia, que hace un largo tiempo dejó Buenos Aires para radicarse en Bariloche y ahora en Punta del Este - Uruguay, compartió su presente.

En una foto mostró que está disfrutando de un momento de calma y alejada de los escándalos: se encuentra de viaje por Italia y acompañada por amigos. La imagen la compartió Ángel de Brito en sus redes y se ve que a la mujer el presente de su ex familia ya no le interesa nada.