Filtraron las estrictas condiciones que Jorge Rial le puso a More para alquilarle un departamento

“Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”, explicó la angelita.

Fernanda Iglesias habla de los problemas de More Rial con el alquiler - captura LAM .jpg

En tanto, la panelista de América TV detalló que “lo único que pagó Rial fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagaron nada más”, motivo por el cual comenzaron los problemas con la dueña del departamento y eso habría sido la raíz de la guerra mediática que More le declaró a su padre.

Asimismo, Iglesias enumeró las irregularidades que hubo en la firma del contrato: “La gestión del departamento se hizo a través de otra persona, More nunca se acercó a hacerla. La dueña no le quería alquilar a ella y pidió alguien que tuviera más aval y ahí apareció Jorge”.

“A la persona esta le pareció serio, pero hubo dos problemas. El día de la firma, él no fue, sino que mandó a su escribano, y la firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano tuvo que demostrar que él había cambiado su firma. Y después, se dieron cuenta un tiempo más tarde, que él en el contrato no puso su dirección, sino la de América. Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y no le llegan”, concluyó la angelita remarcando que el próximo 8 de agosto las partes deberán presentarse en la Justicia para una mediación.

Embed

Tras el reencuentro de More Rial con Francesco, Jorge publicó un significativo mensaje que su hija olvidó

A dos semanas de la drástica decisión de More Rial, al mandar a su hijo Francesco de 4 años a Córdoba para que esté al cuidado de sus abuelos paternos luego del choque que sufrió sospechosamente en medio de la guerra que le declaró a su padre Jorge Rial, a fines de junio pasado el pequeño regresó a Buenos Aires por lo que la influencer no dudó en celebrarlo desde sus redes sociales.

“Volviste mi rey, pare siempre vas a estar con mamá. Te amo más que a mi vida y te extrañé mucho”, escribió Morena sobre una postal del nene sonriendo con un chocolate y una gaseosa en mano en sus Instagram Stories.

Mensaje More Rial por regreso de Francesco - IG.jpg

Mientras tanto, con apenas unos minutos de diferencia, el que también posteaba desde sus historias virtuales era su padre Jorge Rial, con quien More está enfrentada y sin miras de hacer las paces.

Allí el periodista compartió una foto de cuando estuvo internado en Colombia tras sufrir un severo infarto, que casi le cuesta la vida, al que le agregó como mensaje: “Hace dos meses vuelvo a nacer. Mi eterno agradecimiento a todos los profesionales colombianos de Clínica del Country”.

Rial posteo.jpg

Lo cierto es que si bien por aquel entonces More viajó a Colombia junto a su hermana para acompañar a su padre, dado que hoy se encuentran totalmente enfrentados hasta ahora la mediática no hizo ninguna declaración al respecto. Eso sí, dejó en claro desde sus redes las ganas que tiene de trabajar en televisión así como también avisó que espera propuestas.