Morena Rial enfrenta despiadas acusaciones de sus vecinos: "Tiene denuncias..."

Y detalló: "Morena no paga el alquiler. Jorge Rial no está pagando. Es un contrato temporario por un año por 1550 dólares. Ella vive ahí, lo único que pagaron para entrar fue un mes de adelanto y el depósito. Esto fue el 24 de marzo".

También contó que More tiene varios problemas con sus vecinos: "Tiene denuncias por ruidos molestos porque parece que duerme de día y vive de noche. Y también porque deja al perrito solo en el balcón. Además, baja con el perrito al parque del edificio, lo hace hacer sus necesidades y no levanta nada".

Por otro lado, la periodista relató cómo fue la gestión del alquiler del departamento: "Se hace a través de otra persona. More nunca se acerca a hacer la gestión. La dueña no le quiere alquilar a More, pide a alguien que tenga más aval. Ahí, aparece Rial y firma el contrato. Pero hubo dos problemas. El día de la firma, él no fue, mandó a su escribano. La firma del contrato no coincidía con la firma del DNI de Rial. Entonces, el escribano tuvo que traer un montón de carpetas y cosas para demostrar que él había cambiado su firma".

"Otra cosa que pasó, que se dieron cuenta un tiempo más tarde, es que él en el contrato no pone su dirección. ¿Sabés qué dirección puso? La de América. Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y llegan acá", agregó. "El 8 de agosto Jorge Rial deberá ir a una mediación porque debe un montón de meses de alquiler", reveló.

Embed

El video de las cámaras de seguridad con la visita de More Rial y amigos a LAM: así fue el escandaloso robo

Hace un mes se conocía una escandalosa información después de la visita de More Rial a los estudios de LAM, América TV. Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónica Farro denunciaron que les faltaron elementos de valor de la zona de camarines.

Lo cierto es que el miércoles en el ciclo que conduce Ángel de Brito se mostraron por primera vez las imágenes de ese día con el video de las cámaras de seguridad del canal en la zona de camarines.

More Rial llegó al canal acompañada de una amiga, Daiana, y otro amigo. Luego fue Daiana Pedano quien confesaría el robo en charla con El Run Run del Espectáculo ante el revuelo que generó el tema en los medios.

Embed

“Así ingresaban al canal. Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. La vestuarista del programa, la acompañó a cambiarse", indicó el conductor.

"Ahí el último donde entra la chica es donde estaban las pertenencias de Farro. Daiana es la que confiesa y la que quedó adentro un tiempo más", agregó.

"Claro, en esa bolsa te afanó el cargador (del celular) Marce", expresó Nazarena Vélez. "En total estuvieron 15 minutos adentro del camarín", se aportó mientras se observaba el material revelador con las imágenes de seguridad del canal en la zona de vestuarios y todo el accionar de los visitantes al ciclo de ese día.