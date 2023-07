El video de las cámaras de seguridad con la visita de More Rial y amigos a LAM: así fue el escandaloso robo

More Rial llegó al canal acompañada de una amiga, Daiana, y otro amigo. Luego fue Daiana Pedano quien confesaría el robo en charla con El Run Run del Espectáculo ante el revuelo que generó el tema en los medios.

Embed

“Así ingresaban al canal. Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. La vestuarista del programa, la acompañó a cambiarse", indicó el conductor.

"Ahí el último donde entra la chica es donde estaban las pertenencias de Farro. Daiana es la que confiesa y la que quedó adentro un tiempo más", agregó.

"Claro, en esa bolsa te afanó el cargador (del celular) Marce", expresó Nazarena Vélez. "En total estuvieron 15 minutos adentro del camarín", se aportó mientras se observaba el material revelador con las imágenes de seguridad del canal en la zona de vestuarios y todo el accionar de los visitantes al ciclo de ese día.

more rial.jpg

Quién es Matías, el joven presidiario que recibe visitas higiénicas de More Rial

En LAM, América Tv, Yanina Latorre habló con More Rial sobre su supuesto novio, Matías, quien está detenido en La Matanza. En las últimas horas trascendió que la hija de Jorge Rial había visitado al presidiario para hacer "visitas higiénicas".

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, afirmaron que no es la primera vez que More visita a un preso. En el penal de Bouwer, Córdoba, también tiene un "amigo" que suele ver.

Yanina se comunicó con la influencer y leyó los mensajes que se intercambiaron: "No tengo ningún novio preso. Acabo de separarme hace poco de mi novio de Córdoba. Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie ni fui a gar... Fui a joder al penal".

"No tengo mucho que aclarar, estoy soltera. Es la primera vez que fui al penal y la última. No hay chances de nada, menos gar... Lo conocí ese día", continuó leyendo la panelista.

La rubia le envió el documento que se filtró donde decía que había visitado el penal. Y More le respondió: "Leé bien el papel, ahí dice visita de salón".

"Yo no sabía que aclaraban salón o higiénica", dijo Latorre. "Me recalcó que en ese salón, que es el pabellón 10, toda esa gente que está ahí son los amigos, hijos, concubinos", añadió. "Fue a un salón general, no un cuarto íntimo", reafirmó Ángel de Brito.