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El contundente exabrupto de Benjamín Vicuña contra Ana Rosenfeld tras sus dichos sobre Icardi y sus hijos

La opinión de Ana Rosenfeld sobre Mauro Icardi desató la fuerte reacción de Benjamín Vicuña. El actor no ocultó su malestar y respondió con firmeza para dejar en claro qué piensa. Mirá el video.

26 jun 2026, 15:48
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El contundente exabrupto de Benjamín Vicuña contra Ana Rosenfeld tras sus dichos sobre Icardi y sus hijos

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El contundente exabrupto de Benjamín Vicuña contra Ana Rosenfeld tras sus dichos sobre Icardi y sus hijos

En medio del fuerte revuelo mediático que envuelve a la China Suárez y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña decidió hablar y respondió con firmeza a una versión que lo salpicó de manera indirecta. Durante una nota con Intrusos (América TV), el actor fue consultado por las declaraciones de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien había deslizado que el futbolista podría llegar a hacerse cargo económicamente de los hijos que el chileno tuvo con la actriz.

El tema surgió mientras continúan las especulaciones en torno a un eventual viaje de Icardi al Mundial 2026 junto a sus hijas y la posibilidad de que los hijos de la China Suárez también formen parte de esa experiencia. Frente a esa consulta, Vicuña eligió no entrar en confrontaciones y respondió con un comentario distendido.

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“Sería un golazo”, expresó entre risas cuando le preguntaron si veía con buenos ojos que los chicos pudieran participar de ese viaje. Sin embargo, el clima cambió por completo cuando la conversación giró hacia los dichos de Rosenfeld, que lo involucraban de manera indirecta.

Antes de referirse a esa versión, el actor quiso dejar en claro cómo es hoy la relación con la madre de sus hijos y transmitió tranquilidad respecto de la organización familiar. “Está todo tranquilo, estamos con los chicos como corresponde”, señaló, dando a entender que la crianza de los menores transcurre con absoluta normalidad, pese a las constantes versiones que circulan alrededor de ambos.

Acto seguido, el cronista le recordó que Ana Rosenfeld había manifestado en LAM que Mauro Icardi podría hacerse cargo de sus hijos. La reacción de Vicuña fue inmediata y evidenció su fastidio ante esa posibilidad. “Es una ridiculez muy grande”, respondió con contundencia, dejando en claro que no comparte en absoluto esa afirmación.

Lejos de profundizar en el conflicto o de alimentar nuevas polémicas, el actor insistió en que desconoce el motivo por el cual comenzaron a instalarse ese tipo de versiones. “No sé por qué suceden estas declaraciones, la verdad no tengo idea”, agregó, visiblemente sorprendido por el alcance que tomó el tema en los medios.

Las palabras de Benjamín Vicuña se producen en un momento en el que cada paso de la China Suárez y Mauro Icardi genera repercusión. Desde la llegada de la pareja al país para pasar unas semanas con las hijas del futbolista, las versiones sobre la convivencia, los vínculos familiares y la relación con los hijos de ambos no dejaron de multiplicarse, alimentando el interés mediático.

Aunque en otras oportunidades eligió mantenerse al margen de las especulaciones, esta vez Vicuña optó por responder sin rodeos cuando la consulta involucró directamente a sus hijos. Sin entrar en enfrentamientos personales ni extender la polémica, dejó sentada su postura y desestimó categóricamente las declaraciones que habían sido difundidas en televisión.

Cómo fue el esperado reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio

Tras varios meses de espera, Benjamín Vicuña finalmente volvió a compartir tiempo con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes regresaron a la Argentina luego de haber permanecido en Turquía junto a su madre, la China Suárez. El esperado reencuentro se produjo hacia fines de mayo y el actor decidió reflejar ese momento tan especial a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el artista chileno publicó una imagen cargada de significado que dejó en evidencia la alegría que siente por volver a estar junto a los dos menores. Ya instalados en Buenos Aires, los pequeños retomaron el contacto con su padre, quien no dudó en compartir esa felicidad con sus seguidores.

La fotografía, difundida durante la tarde del domingo 31 de mayo, mostró a Magnolia y Amancio junto a sus hermanos, hijos de Benjamín Vicuña y Pampita, en una caminata familiar. En la postal se observa a Bautista, el mayor, llevando de la mano a Amancio, mientras Magnolia aparece sonriendo a su lado. Muy cerca de ellos también se encuentran Benicio y Beltrán, completando la escena familiar.

Para acompañar la imagen, el protagonista de Secreto en la montaña, obra que comparte con Esteban Lamothe, eligió una profunda reflexión del escritor y ensayista francés Albert Camus. “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, escribió en sus historias de Instagram.

Después de una espera que se extendió durante varios meses, Benjamín Vicuña pudo concretar el tan ansiado reencuentro con Magnolia y Amancio, y ahora aprovecha cada momento para disfrutar de la compañía de sus hijos en esta nueva etapa compartida en familia.

     

 

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