Santiago del Moro
Santiago del Moro mostró la pasión de su hija Catalina de 14 años: la foto que nadie esperaba

La inesperada pasión de Catalina, la hija de 14 años de Santiago del Moro, que sorprendió a todos. Mirala.

Santiago del Moro mostró la pasión de su hija Catalina de 14 años: la foto que nadie esperaba

Santiago del Moro mientras se prepara para un nuevo desafío: conducir los Martín Fierro 2025, que se entregarán el próximo 29 de septiembre, mostró un lado que siempre suele tener al resguardo: su familia. El conductor compartió un costado íntimo de su vida que siempre emociona: su rol como padre.

Del Moro sorprendió al mostrar cómo está hoy Catalina, su hija mayor, que acaba de cumplir 14 años. Lo que pocos sabían es que la adolescente no solo heredó la simpatía de su papá, sino también un costado artístico y fashionista que ya la empieza a perfilar como una figura con identidad propia.

El 12 de agosto de 2011, nació Catalina del Moro, la primera hija de Santiago y su pareja, María José Sánchez. Hoy, la familia está formada por tres hijas mujeres, pero Cata siempre fue la más mencionada por los seguidores en redes sociales. Aunque mantiene un perfil bajo, tiene una cuenta de Instagram abierta y ya incursionó en el modelaje, siempre cuidando su identidad y ocultando su rostro con emojis.

Para su cumpleaños número 14, Santiago eligió compartir una postal inédita: su hija practicando patinaje artístico con un nivel profesional que dejó a todos sin palabras. El conductor no ocultó su orgullo y le dedicó un mensaje lleno de ternura, que rápidamente se volvió viral.

Los seguidores, como siempre, no tardaron en remarcar dos cosas: el increíble parecido con su papá y los rasgos heredados de su mamá. La imagen dejó ver a una adolescente segura de sí misma, que combina su pasión por el deporte con un interés creciente en la moda.

Santiago nunca pierde la oportunidad de mostrar a sus hijas —Catalina, Amanda y Santa— en momentos clave de su vida. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana donde exhibe no solo al conductor que todos conocen, sino también a un padre presente, sensible y orgulloso.

Con apenas 14 años, Catalina ya marcó su propio camino: con bajo perfil, pero con talento y estilo, empieza a brillar con luz propia mientras los seguidores no paran de preguntarse si heredará el carisma televisivo de su papá.

