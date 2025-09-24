Santiago del Moro mostró la pasión de su hija Catalina de 14 años: la foto que nadie esperaba

Para su cumpleaños número 14, Santiago eligió compartir una postal inédita: su hija practicando patinaje artístico con un nivel profesional que dejó a todos sin palabras. El conductor no ocultó su orgullo y le dedicó un mensaje lleno de ternura, que rápidamente se volvió viral.

Los seguidores, como siempre, no tardaron en remarcar dos cosas: el increíble parecido con su papá y los rasgos heredados de su mamá. La imagen dejó ver a una adolescente segura de sí misma, que combina su pasión por el deporte con un interés creciente en la moda.

Santiago nunca pierde la oportunidad de mostrar a sus hijas —Catalina, Amanda y Santa— en momentos clave de su vida. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana donde exhibe no solo al conductor que todos conocen, sino también a un padre presente, sensible y orgulloso.

Con apenas 14 años, Catalina ya marcó su propio camino: con bajo perfil, pero con talento y estilo, empieza a brillar con luz propia mientras los seguidores no paran de preguntarse si heredará el carisma televisivo de su papá.