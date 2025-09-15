El desesperado pedido de Santiago del Moro en medio del delicado estado de salud de Thiago Medina

“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y el reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un pronóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, escribió Santiago en sus historias de Instagram en la noche del domingo 14 de septiembre.

“¡Toda la luz que envían está llegando!”, indicó la figura de Telefe y luego sumó información sobre las gemelas Laia y Aimé, de poco más de un añito. “Las bebés están bien, están contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, cerró , con un emoji de manos rezando.

PrimiciasYa también se contactó con el animador y, si bien no quiso hablar del tema, reaccionó con un corazon roto donde se deja que lo sucedido con Thiago Medina lo tiene afectado emocionalmente.

Santiago del Moro

¿Cuántos años tiene Thiago Medina?

Thiago Medina tiene 22 años. Actualmente, él es un joven padre con hijas mellizas nacidas en enero de 2024, fruto de su amor con Daniela Celis.

Thiago adquirió fama tras participar en Gran Hermano en 2022, con la conducción de Santiago del Moro en la pantalla de Telefe. El viernes por la noche sufrió un grave accidente de motocicleta y está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Mientras él lucha por su vida, la Justicia avanzará en la investigación del caso para intentar esclarecer las circunstancias en las que ocurrió todo.

Según señalaron fuentes del caso al medio Infobae, este lunes, a casi 72 horas del siniestro, comenzarán las pericias sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, para investigar los detalles del choque en el que estuvo involucrado Thiago Medina.

El hecho ocurrió el viernes a las 19:50, cuando el joven de 22 años, que llevaba el casco puesto, circulaba en sentido a General Rodríguez. El video de una cámara de seguridad de la zona permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Si bien la noticia del accidente se conoció casi de manera inmediata en los medios, la Fiscalía tomó conocimiento de lo que había sucedido 4 horas más tarde, lo que complicó el inicio de la investigación.