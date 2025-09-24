En vivo Radio La Red
Trends
primavera
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Cómo activar el modo primavera en WhatsApp con este paso a paso simple y gratuito

Descubrí cómo activar el modo primavera en WhatsApp con un truco sencillo que cambia el ícono de la app y le da un aire fresco a tu celular.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cómo activar el modo primavera en WhatsApp con este paso a paso simple y gratuito. (Foto: Chat GPT)

Cómo activar el modo primavera en WhatsApp con este paso a paso simple y gratuito. (Foto: Chat GPT)

Activar el modo primavera en WhatsApp se volvió una tendencia entre los usuarios que buscan personalizar su teléfono con un estilo diferente y colorido. No se trata de una actualización oficial de Meta, sino de un recurso creativo que aprovecha herramientas externas para darle un giro estético a la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Leé también Qué significa el emoji de la cara en las nubes en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente
Qué significa el emoji de la cara en las nubes en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente. (Foto: archivo)

Este truco no modifica el funcionamiento interno de la app, sino que cambia su ícono por una versión decorada con flores y colores típicos de la estación.

Qué significa el modo primavera en WhatsApp

El llamado modo primavera hace referencia a una personalización del logo de WhatsApp, en la que los usuarios reemplazan el clásico ícono verde por imágenes relacionadas con la temporada. Puede tratarse de flores, hojas verdes, tonos pastel o ilustraciones que evoquen el comienzo de un nuevo ciclo. La idea es sencilla: vestir la aplicación con un diseño alegre, sin alterar sus funciones.

Este truco no afecta la seguridad, los chats ni las configuraciones. Solo cambia la apariencia visible en el escritorio del teléfono, lo que lo convierte en una opción segura para quienes disfrutan de darle un estilo más personal a sus aplicaciones.

Modo primavera en WhatsApp 1

Cómo activar el modo primavera en WhatsApp

Para activar el modo primavera en WhatsApp es necesario recurrir a Nova Launcher, un launcher disponible en Google Play que permite modificar la interfaz de Android. Esta aplicación gratuita es muy popular entre quienes buscan personalizar su celular más allá de las opciones que ofrece el sistema operativo por defecto.

Con Nova Launcher se puede cambiar no solo el ícono de WhatsApp, sino también los de cualquier otra aplicación. Además, brinda la posibilidad de modificar animaciones, menús, tamaños de texto y estilos de navegación. En este caso, se aprovecha su función de edición de íconos para reemplazar el logo oficial por una versión primaveral.

Modo primavera en WhatsApp 2

Paso a paso para activar el modo primavera en WhatsApp

  • Descargar Nova Launcher: ingresar a Google Play, buscar la app y descargarla. Una vez instalada, configurarla como lanzador predeterminado del celular.
  • Conseguir la imagen primaveral: buscar en internet o crear una imagen en formato PNG que contenga un diseño alusivo a la primavera con el logo de WhatsApp.
  • Editar el ícono: mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla, seleccionar la opción “Editar” y luego elegir “Aplicaciones” > “Fotos”.
  • Aplicar la imagen nueva: seleccionar la foto descargada o creada, ajustar el tamaño a gusto y confirmar en la opción “Listo”.
  • Disfrutar del nuevo aspecto: el ícono de WhatsApp se actualizará automáticamente en el escritorio con la versión primaveral elegida.

El proceso es reversible y, en caso de que el usuario prefiera volver al diseño original, solo debe desinstalar Nova Launcher. Una vez hecho esto, el teléfono recupera el aspecto de fábrica sin complicaciones.

Modo primavera en WhatsApp 3

Qué tener en cuenta antes de personalizar el ícono

Aunque el truco es seguro, conviene tomar algunas precauciones para evitar problemas:

  • Fuente confiable de imágenes: descargar íconos de sitios seguros para no exponer el dispositivo a archivos dañinos.
  • Compatibilidad: Nova Launcher funciona en la mayoría de celulares Android, pero puede que en modelos muy antiguos algunas funciones se limiten.
  • Uso de recursos: el launcher consume algo más de batería y memoria que el sistema estándar, aunque de manera mínima.
  • No disponible en iPhone: esta opción solo está habilitada en dispositivos Android. En iOS no es posible realizar cambios tan profundos en la interfaz.
Modo primavera en WhatsApp 4

Un truco simple con gran impacto en WhatsApp

El modo primavera en WhatsApp muestra cómo un pequeño cambio puede transformar la experiencia cotidiana con el celular. No se trata de una actualización oficial ni de una función avanzada, sino de una personalización estética que aprovecha herramientas externas. Su facilidad de uso y la posibilidad de revertir el cambio en cualquier momento lo convirtieron en uno de los trucos más comentados en esta temporada.

Redacción A24
Por Redacción A24
Se habló de
primavera WhatsApp
