Sara Duque habló de Julián Álvarez y hará enojar a su novia, Emilia Ferraro

Sara fue clave en el proceso de aprendizaje y desarrollo del idioma para el delantero. Y, si bien ella estuvo instalada en nuestro país unos meses, volvió a Inglaterra y no se sabe si siguen manteniendo clases. Cuando salió a la luz esto, comenzó a la par un rumor de romance que no le gustó nada a la novia del ex River Plate, Emilia Ferraro.

Duque compartió su orgullo por el avance de Julián y lo situó como uno de sus “Top 5″ de casos de éxito en los que ha notado una notable evolución en el control del idioma. En un video compartido por Duque, se puede escuchar a Álvarez expresándose con fluidez en inglés.

“Cinco casos de éxito de jugadores que me llenan de orgullo, tanto los que fueron parte de mi coaching el año pasado como los actuales, al brillar en entrevistas en diferentes idiomas”.