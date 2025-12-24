¿Se cancela todo? Brutal accidente y una inquietante señal que pone en jaque la boda de la hermana de Messi

El fenómeno dejó en evidencia cómo, ante situaciones inesperadas y sensibles, las redes sociales se convierten en un espacio donde conviven la preocupación genuina, el morbo y las creencias esotéricas. En este caso, la figura de la hermana del capitán de la Selección argentina potenció el alcance del debate y transformó un hecho personal en tema de conversación masiva.

Mientras crece la expectativa por conocer cómo evoluciona su salud y qué ocurrirá finalmente con la boda, el interrogante sigue flotando en el aire. Para muchos, el accidente no fue solo un golpe inesperado, sino una señal que llegó en el momento más delicado y que ahora pone en jaque una decisión que parecía tomada.

image

¿Quién es el novio de María Sol, la hermana de Lionel Messi?

El novio de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del club Inter Miami.

La pareja mantiene una relación de larga data y tenía previsto casarse el 3 de enero de 2026 en Rosario, una boda que debió ser postergada luego del accidente que sufrió María Sol en Miami.

Arellano es conocido en el ámbito del fútbol juvenil por su trabajo en las inferiores del mismo club donde juega Lionel Messi, un dato que también despertó mayor interés mediático alrededor de la pareja.

Por el momento, la prioridad es la recuperación de María Sol, y la nueva fecha del casamiento se definirá de acuerdo con su evolución y el proceso de rehabilitación médica.