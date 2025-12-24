¿Se cancela todo? Brutal accidente y una inquietante señal que pone en jaque la boda de la hermana de Messi
Tras el brutal accidente que sufrió en Miami, aseguran que la hermana de Lionel Messi podría suspender su boda con Julián “Tuli” Arellano.
La noticia generó impacto y preocupación inmediata. La hermana de Lionel Messi se encontraba atravesando uno de los momentos más felices de su vida, a punto de casarse, cuando un accidente ocurrido en Miami alteró por completo los planes. A partir de ese episodio, la atención no solo se centró en su estado de salud, sino también en la ola de mensajes que comenzó a circular en redes sociales, cargados de lecturas místicas, señales y advertencias que encendieron un fuerte debate.
En X (ex Twitter), los usuarios reaccionaron con rapidez y contundencia. Lejos de limitarse a expresar deseos de pronta recuperación, muchos mensajes apuntaron a interpretar el accidente como una advertencia del destino. La palabra “señal” se repitió una y otra vez, transformándose en el eje de una narrativa esotérica que ganó fuerza con el correr de las horas.
Entre los comentarios más replicados, aparecieron frases como “Señales... yo no me casaría...”, “Una señal que no te case” y “Es una señal...”. Para muchos usuarios, la coincidencia entre el accidente y la cercanía de la boda no sería casual, sino un mensaje claro que invita a frenar y replantear decisiones importantes. El tono místico y fatalista se fue profundizando a medida que el tema escalaba en visibilidad.
Otros mensajes llevaron la interpretación a un terreno más extremo, mezclando ironía, humor negro y dramatismo. “Tremendo sicario le mando el novio para no casarse”, escribió un usuario, en una frase que rápidamente se viralizó por su crudeza. En la misma línea, también se leyeron comentarios como“Amiga, que señal...” y “La que se estaba por casar!!! El destino…”, reforzando la idea de que algo superior estaría interviniendo en el curso de los acontecimientos.
El fenómeno dejó en evidencia cómo, ante situaciones inesperadas y sensibles, las redes sociales se convierten en un espacio donde conviven la preocupación genuina, el morbo y las creencias esotéricas. En este caso, la figura de la hermana del capitán de la Selección argentina potenció el alcance del debate y transformó un hecho personal en tema de conversación masiva.
Mientras crece la expectativa por conocer cómo evoluciona su salud y qué ocurrirá finalmente con la boda, el interrogante sigue flotando en el aire. Para muchos, el accidente no fue solo un golpe inesperado, sino una señal que llegó en el momento más delicado y que ahora pone en jaque una decisión que parecía tomada.
¿Quién es el novio de María Sol, la hermana de Lionel Messi?
El novio de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del club Inter Miami.
La pareja mantiene una relación de larga data y tenía previsto casarse el 3 de enero de 2026 en Rosario, una boda que debió ser postergada luego del accidente que sufrió María Sol en Miami.
Arellano es conocido en el ámbito del fútbol juvenil por su trabajo en las inferiores del mismo club donde juega Lionel Messi, un dato que también despertó mayor interés mediático alrededor de la pareja.
Por el momento, la prioridad es la recuperación de María Sol, y la nueva fecha del casamiento se definirá de acuerdo con su evolución y el proceso de rehabilitación médica.