La carta de Messi a Papá Noel: los refuerzos bomba que pidió para el Inter Miami en 2026

Entre los nombres que figuran en esa lista aparece un arquero destacado: "El Inter Miami quiere a St. Clare, que es el mejor arquero de la MLS, un canadiense que va a jugar el mundial, arquero titular de la selección de Canadá, que además es anfitrión de la próxima Copa del Mundo".

El periodista también mencionó: "Suenan algunos arqueros argentinos. Guido Herrera de Talleres de Córdoba y Gabriel Arias, recientemente desvinculado de Racing. Está el caso de Facundo Mura, que también se queda con el pase después de jugar en Racing, lo quiere también River, pero como información de último momento digo que va a jugar el Inter Miami".

Por último, Paradizo reveló un detalle llamativo de la lista: "Ahí hay un nombre tachado, es el de Lewandowski, el delantero polaco que en algún momento tuvo un entredicho con Messi. Messi lo tachó directamente de la carta, no quiere saber nada. Sí quiere un nueve alemán que es Timo Werner".

De esta manera, la “carta a Papá Noel” de Messi dio a conocer los posibles refuerzos que el astro argentino imagina para el Inter Miami en la próxima temporada.

Qué le pasó a la hermana menor de Lionel Messi

En LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar información sobre el accidente que sufrió María Sol Messi, quien tenía programado casarse el próximo 3 de enero en Rosario.

El periodista aclaró: "Ya chequeé la información y es un accidente que tuvo la hermana de Leo Messi, que está bien, está fuera de peligro, pero lo estaba chequeando con la familia".

La noticia generó inquietud entre los seguidores de la familia Messi, ya que el casamiento deberá ser postergado. De Brito amplió: "Se va a suspender la boda de María Sol, que es un amor, como toda la familia. Sufrió una quemadura muy importante. Las quemaduras son muy complicadas. Son extensas. Una quemadura de muñeca y desplazamiento de vértebras".

Para despejar dudas, el conductor contó que se comunicó directamente con Celia, la madre de Lionel, quien le confirmó lo sucedido: "Acá le pregunté a su mamá, le pregunté a Celia, porque me había llegado el rumor hace un rato, y Celia me dice: 'Sí, Angelito, es verdad, ella está bien, ya está en Argentina'. Obviamente ya saben que es cero mediática, y evidentemente sí, tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y la muñeca".

De Brito también compartió la reacción de Celia frente a la exposición pública del tema: "Me dice Celia: 'Llora porque ella es cero mediática y no le gusta hacer nota, y no sabe cómo se filtró'".

Finalmente, relató cómo se habría producido el accidente: "Se descompensó y chocó con una pared. Con la moto, supongo".

Así, la hermana menor de Lionel Messi y cuñada de Antonela Roccuzzo atraviesa un momento complejo en materia de salud, que la obliga a posponer su boda, aunque se encuentra fuera de peligro y contenida por sus seres queridos.