Se conocieron los tremendos motivos por los que Wanda Nara y Evangenila Anderson no se podían ni ver

Esa publicación terminó de sellar el final de su vínculo. A partir de ahí, las mediáticas dejaron de hablarse. El silencio fue total, y durante años, no se las volvió a ver juntas ni compartir ningún tipo de evento. incluso, hubo acusaciones fuertes: Evangelina dijo que Wanda mandó a insultar a sus hijos, y Nara lloró en el piso de Intrusos negándolo, y le mandó una de las tantas cartas documentos que intercambiaron.

Pero el destino tenía otros planes. Con el regreso de Evangelina Anderson y Martín Demichelis a la Argentina —tras vivir en Alemania— y el regreso de Wanda Nara desde Turquía, también luego de separarse de Mauro Icardi, sus caminos volvieron a cruzarse de una manera inesperada: a través de sus hijos.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda y Maxi López, coincidió en las divisiones inferiores de River Plate con Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina y el ex DT del club de Núñez, de quien confirmó la separación hace pocos meses. Ambos adolescentes, sin importar el pasado de sus madres, forjaron una gran amistad.

Esa relación entre los chicos fue el puente que terminó por acercar nuevamente a las dos mujeres, que decidieron dejar atrás los viejos rencores. Durante una emisión de MasterChef Argentina, Wanda sorprendió a todos al referirse al tema con una sonrisa: “Sí, estamos bien. Nuestros hijos nos volvieron a unir.”

Una frase breve, pero cargada de emoción y reconciliación. Después de tantos años de distancia, las dos mediáticas más poderosas del país volvieron a encontrar un punto de encuentro: el amor por sus hijos.

Wanda Nara y Evangelina Anderson atraviesan un nuevo capítulo. Sin ser amigas íntimas, aprendieron a respetarse. El paso del tiempo, la madurez y la familia hicieron lo que la televisión y las redes no pudieron: sanar viejas heridas.