Se conocieron los tremendos motivos por los que Wanda Nara y Evangenila Anderson no se podían ni ver
Se filtraron los detalles de la pelea que mantuvieron durante años Wanda Nara y Evangelina Anderson. Enterate.
Durante más de una década, Wanda Nara y Evangelina Anderson fueron dos de las figuras más mediáticas y enfrentadas del espectáculo argentino. Lo que comenzó como una amistad entre dos jóvenes que compartían pasarelas y cámaras, terminó en un distanciamiento total, lleno de frases picantes, rumores y viejos rencores.
Todo comenzó cuando Wanda inició su relación con Maxi López. En ese momento, Evangelina deslizó —durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz— que el futbolista habría intentado conquistarla. Esa simple declaración encendió la chispa que desató una guerra mediática.
Desde entonces, los cruces fueron cada vez más filosos. Las indirectas en los programas de TV, los tuits con doble sentido y los comentarios sobre las vidas privadas se convirtieron en moneda corriente. El conflicto se mantuvo latente durante años, y ni siquiera la distancia geográfica logró apagarlo.
Cuando Evangelina fue elegida por una revista española como “la mujer más bella vinculada al fútbol”, Wanda no se quedó callada. En redes sociales lanzó una frase que se volvió viral: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude.”
Esa publicación terminó de sellar el final de su vínculo. A partir de ahí, las mediáticas dejaron de hablarse. El silencio fue total, y durante años, no se las volvió a ver juntas ni compartir ningún tipo de evento. incluso, hubo acusaciones fuertes: Evangelina dijo que Wanda mandó a insultar a sus hijos, y Nara lloró en el piso de Intrusos negándolo, y le mandó una de las tantas cartas documentos que intercambiaron.
Pero el destino tenía otros planes. Con el regreso de Evangelina Anderson y Martín Demichelis a la Argentina —tras vivir en Alemania— y el regreso de Wanda Nara desde Turquía, también luego de separarse de Mauro Icardi, sus caminos volvieron a cruzarse de una manera inesperada: a través de sus hijos.
Valentino López, el hijo mayor de Wanda y Maxi López, coincidió en las divisiones inferiores de River Plate con Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina y el ex DT del club de Núñez, de quien confirmó la separación hace pocos meses. Ambos adolescentes, sin importar el pasado de sus madres, forjaron una gran amistad.
Esa relación entre los chicos fue el puente que terminó por acercar nuevamente a las dos mujeres, que decidieron dejar atrás los viejos rencores. Durante una emisión de MasterChef Argentina, Wanda sorprendió a todos al referirse al tema con una sonrisa: “Sí, estamos bien. Nuestros hijos nos volvieron a unir.”
Una frase breve, pero cargada de emoción y reconciliación. Después de tantos años de distancia, las dos mediáticas más poderosas del país volvieron a encontrar un punto de encuentro: el amor por sus hijos.
Wanda Nara y Evangelina Anderson atraviesan un nuevo capítulo. Sin ser amigas íntimas, aprendieron a respetarse. El paso del tiempo, la madurez y la familia hicieron lo que la televisión y las redes no pudieron: sanar viejas heridas.