El angustiante relato de Oriana Sabatini sobre su embarazo tras sus trastornos alimenticios: "Odiaba mi..."

"Sabía que me iba a acostar y que no iba a ser fácul esto. Es uno de los desafíos más grandes que tuve en mi vida. Nadie habla de qué sucede en la mente de uno cuando tuviste trastornos alimenticios y de la nada estás embarazada", comentó.

"Es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué la gente no sale a hablar más de qué sucede en la mente de uno cuando está embarazada y uno tuvo trastornos alimenticios? ¿Dónde están esos libros? Yo los quiero leer pero no existen muchos y es tremendo", analizó Oriana Sabatini.

"Hay días que estoy mejor, hay días que no estoy tan bien. Sobre todo digo a ver: me re emociona conocer a la persona que estoy creando, cómo será su personalidad. Hay algo que es increíble, mas allá de todo lo malo, y es que estoy creando cosas. Tal vez mi marido piensa que no estoy haciendo nada y yo estoy creando un pulmón", agregó con emoción y sonrisa.

Oriana Sabatini remarcó su deseo de saber ya cómo será su hija: "Quiero saber qué va a decir, no va a ser como yo. Lo que más me emociona es que vaya a ser diferente a mi".

El especial posteo de Paulo Dybala para Oriana Sabatini por el Día de la Madre

El futbolista Paulo Dybala compartió un tierno saludo a su esposa Oriana Sabatini luego de confirmar hace unas semanas que esperan su primer bebé juntos.

En el Día de la Madre en Argentina, el deportista compartió un lindo saludo para su esposa y futura mamá junto a una foto con sus perros, Bowen y Kaia: "Feliz día mamita hermosa", indicó el delantero de Roma de Italia enamorado. Y ella le respondió: "Te amo" con emojis de emoción.

En tanto, Catherine Fulop reveló la alegría que viven en la familia con el embarazo de Oriana: "Paulo siempre soñó con ser padre. También tuvo una relación muy particular con el papá de él, cómo lo notas a él", comentó la actriz en charla con LAM (América Tv).