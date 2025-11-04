En vivo Radio La Red
Policiales
Policía
Asalto
NUÑEZ

Un ex policía de la Federal mató a un motochorro e hirió a otro que intentó asaltarlo en Núñez, tras acompañar a un amigo a una financiera del Microcentro.

Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron: un motochorro muerto

Un ex policía de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un ladrón e hirió a otro que intentó asaltarlo este martes en el barrio porteño de Núñez, luego de haber acompañado a un amigo a una financiera en el Microcentro. El hecho ocurrió pasadas cerca de las 13, en la esquina de Cuba e Iberá, y según confirmaron fuentes policiales, el ex cabo primero se enfrentó a tiros con los motochorros que los venían siguiendo. Uno de los delincuentes murió en el lugar y su cómplice escapó en moto.

Un ingeniero argentino fue acribillado en la frontera con Bolivia y la Policía sospecha algo aterrador.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el policía —que se encontraba de franco— había acompañado a un amigo hasta una financiera ubicada en Corrientes y Reconquista, donde el hombre realizó una operación de retiro de dinero. Al salir, ambos se subieron a un Fiat Palio y emprendieron el regreso, sin advertir que estaban siendo seguidos por los ladrones.

salidera nuñez 2

Cuando llegaron a Núñez, una moto marca KTM modelo Duke los interceptó de forma violenta. Los dos ocupantes, armados, descendieron con la intención de asaltarlos. En ese momento, el agente sacó su arma reglamentaria y se produjo un tiroteo. Uno de los delincuentes recibió un disparo mortal, mientras que el otro escapó a toda velocidad en la moto y es intensamente buscado por la Policía.

Minutos después, un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al arribar, personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad constató que se trataba del ladrón abatido durante el enfrentamiento. El policía retirado resultó ileso y fue trasladado a la seccional, donde quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración.

Mientras continúa la búsqueda del prófugo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo fue el seguimiento desde el Microcentro y si hubo cómplices que participaron en apoyo de los asaltantes.

Robo en la ciudad de La Plata

El caso se enmarca en una jornada de hechos violentos registrados en el Área Metropolitana. En otro episodio ocurrido el sábado pasado en la ciudad de La Plata, dos delincuentes interceptaron a una joven embarazada de cinco meses sobre la calle 29, entre 65 y 66, y le apuntaron en la panza con un arma para robarle $2300, el celular y estudios médicos.

Según la denuncia, los ladrones se desplazaban en un auto Ford Focus gris y la abordaron cuando regresaba de hacer compras en un supermercado del barrio. “¡Dame todo, dame todo!”, le gritaban mientras uno le apoyaba el arma en el abdomen y el otro le apuntaba a la cabeza. Luego huyeron y son buscados por la Policía Bonaerense.

Ambos casos reflejan el aumento de los robos violentos en zonas urbanas, con modalidades cada vez más agresivas que ponen en riesgo la vida de las víctimas y multiplican la preocupación por la inseguridad.

