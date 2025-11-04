Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron: un motochorro muerto

Mientras continúa la búsqueda del prófugo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo fue el seguimiento desde el Microcentro y si hubo cómplices que participaron en apoyo de los asaltantes.

Robo en la ciudad de La Plata

El caso se enmarca en una jornada de hechos violentos registrados en el Área Metropolitana. En otro episodio ocurrido el sábado pasado en la ciudad de La Plata, dos delincuentes interceptaron a una joven embarazada de cinco meses sobre la calle 29, entre 65 y 66, y le apuntaron en la panza con un arma para robarle $2300, el celular y estudios médicos.

Según la denuncia, los ladrones se desplazaban en un auto Ford Focus gris y la abordaron cuando regresaba de hacer compras en un supermercado del barrio. “¡Dame todo, dame todo!”, le gritaban mientras uno le apoyaba el arma en el abdomen y el otro le apuntaba a la cabeza. Luego huyeron y son buscados por la Policía Bonaerense.

Ambos casos reflejan el aumento de los robos violentos en zonas urbanas, con modalidades cada vez más agresivas que ponen en riesgo la vida de las víctimas y multiplican la preocupación por la inseguridad.