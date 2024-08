Se destapó la olla: nueva pista revelaría dónde está Loan

Mientras tanto, la jueza encargada del caso, Cristina Pozzer Penzo, destacó la cooperación constante a nivel nacional e internacional para resolver el caso. En declaraciones recientes, la magistrada afirmó: "Es permanente, constante en todo el mundo, en el país. En eso también destaco la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional".

La jueza también aclaró que el juzgado no ha negociado con ningún grupo vinculado al caso, enfatizando la importancia de que todo el proceso se lleve a cabo dentro del marco legal: "Nosotros como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con este grupo que antes mencionaron, cualquier otro grupo. Es más, todo lo que se está cuidando, que todo sea dentro del proceso, y creo que eso incomoda y molesta", expresó Pozzer Penzo.

Inseguridad en la marcha por Loan

En otro orden de cosas, la periodista Paula Bernini, quien ha seguido de cerca el caso de Loan, sufrió un robo mientras cubría una marcha en la Plaza de Mayo, organizada para pedir justicia por el menor. Bernini relató en sus redes sociales: "Ahora sí, ¡aparecí! Para todos los que me preguntan ‘¿Dónde estoy?’. Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo justicia por Loan en Plaza de Mayo”.